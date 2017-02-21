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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۳۴

خسرو حیدری، بازیکنی که در استقلال احیا شد

خسرو حیدری، بازیکنی که در استقلال احیا شد

شب تلخ استقلال مقابل الاهلی امارات، برای خسرو حیدری و امید ابراهیمی به اندازه سایر بازیکنان این تیم تلخ نبود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در حالی شب گذشته در لیگ قهرمانان آسیا با نتیجه ۲ بر یک مغلوب الاهلی امارات شد که مثل دو، سه بازی اخیر این تیم، خسرو حیدری یک بازی کامل و تاثیر گذار برای این تیم انجام داد.

ملی پوش سابق تیم استقلال که مدتها بود از فرم ایده آلش خارج بود، در هفته های اخیر با تلاش زیاد توانسته تا حدودی به روزهای اوج خود نزدیک شود. مدافع آبی پوشان که در آخرین دیدار تیمش در لیگ برتر مقابل ذوب آهن توانسته بود بازی خوبش را با ارسال یک پاس گل و نجات دادن یک گل تکمیل کند، مقابل الاهلی هم پاس گل داد.

ارزش کار و احیا شدن خسرو حیدری وقتی بیشتر می‌شود که می‌بینیم او مثل سالهای اوجش در پست دفاع راست به میدان می‌رود. پستی که به مراتب سخت تر از هافبک راست و گوش راست است. پستی که دوندگی در آن به مراتب بیشتر است.

تکل گل زیبای استقلال در بازی مقابل الاهلی را امید ابراهیم روی پاس خسرو حیدری به ثمر رساند.

کد مطلب 3913242

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