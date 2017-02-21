به گزارش خبرنگار مهر، یکی از بازیکنان تیم تاسیسات دریایی چند ماهی است که درگیر یک پرونده قضایی شده و هنوز این پرونده به نتیجه نهایی نرسیده است ولی کنارگذاشتن یکباره این بازیکن از باشگاه تاسیسات در فاصله ۴ هفته مانده به پایان لیگ، این شائبه را ایجاد کرده است که وی به خاطر این پرونده و با نظر فدراسیون فوتبال و مراجع بالاتر حق بازی کردن ندارد.

این در حالی است که وحید شمسایی سرمربی تیم تاسیسات اعلام کرده بود این بازیکن به خاطر افت فنی و دور بودن از شرایط ایده آل از این تیم کنار گذاشته شده است.

مجید حلاجی مدیرعامل باشگاه تاسیسات در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که آیا این بازیکن به خاطر این پرونده از تیم تاسیسات کنار گذاشته شده است؟ گفت: این تصمیم باشگاه ارتباطی به پرونده بازیکن ندارد. این یک بحث شخصی است و ما به آن ورود نمی کنیم.

وی افزود: کنارگذاشتن این بازیکن تصمیم کادر فنی بود. آنها به این نتیجه رسیده بودند که تصمیمشان به نفع خود بازیکن است. وی بازیکن توانمندی است ولی در این مدت از نظر روحی اذیت شد و ما هم نگرانش هستیم. نباید بگذاریم آینده این بازیکن خراب شود. اگر او چند بازی دیگر هم با همین وضعیت بازی می کرد، قطعا آینده ای نداشت. بنده تابع تصمیم کادر فنی بودم. آنها اعلام کردند این بازیکن را کنار بگذاریم تا از نظر روحی و فنی بهتر شود.

مدیرعامل باشگاه تاسیسات در خصوص اینکه این پرونده قضایی بهرحال در شرایط این بازیکن تاثیر داشته است، گفت: بله این پرونده اثرگذار بود ولی این مشکل حل می شود. امیدواریم این بازیکن که در این چند سال نقش زیادی در موفقیت تیم داشته و افتخاراتی را کسب کرده است، به زودی به شرایط ایده آل برسد.