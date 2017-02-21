  1. استانها
  2. سمنان
۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۲۲

از سوی نیروی زمینی سپاه؛

دومین روز از رزمایش پیامبر اعظم(ص) ۱۱ در کویر سمنان ادامه یافت

دومین روز از رزمایش پیامبر اعظم(ص) ۱۱ در کویر سمنان ادامه یافت

سمنان - دومین روز از یازدهمین مرحله از رزمایش بزرگ پیامبر اعظم(ص) از سوی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه عمومی رزمایش سمنان با حضور یگان های مختلف سپاه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش پیامبر اعظم(ص) با رمز یا رسول الله(ص) همزمان با نخستین دوشنبه واپسین ماه سال۹۵، در حالی به میزبانی سمنان آغاز شد که یگان های زمینی، توپخانه، پدافند، پهپاد و هوانیروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نقاطی از کویر مرکزی ایران، مستقر و به اهداف تاکتیکی از پیش تعیین شده یورش بردند.

این رزمایش دفاعی، امنیتی به همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مدت سه روز در روزهای دوم، سوم و چهارم اسفندماه جاری به میزبانی دشت کویر در حال برگزاری است.

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره این رزمایش، به خبرنگاران، گفت: یکی از اقدامات صورت گرفته در این مرحله از رزمایش، شلیک راکت‌های نقطه زن نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساخته شده به دست توانمند نیروهای متخصص، بومی و متدین است که شلیک آنها نشان دهنده توان موشکی ایران اسلامی در اصابت اهدافی از ۱۰۰کیلومتری به صورت نقطه زنی دارد و این امر در مانور پیامبر اعظم به خوبی نمایان بود.

سردار محمد پاکپور با اشاره به آزمایش موشک های فکر سه، چهار و پنج در این رزمایش بزرگ، بیان داشت: در این رزمایش سه روزه در منطقه عمومی دشت کویر سمنان راکت‌های هوشمند و نقطه زن در کلاس های مختلف با موفقیت پرتاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند.

وی آمادگی برابر هرگونه نفوذ دشمنان را پیام روشن این رزمایش دانست و افزود: رزمایش پیامبر اعظم (ص) نشان دهنده اقتدار، صلابت و نیروزی رزمی معنوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

رزمایش پیامبر اعظم(ص) ۱۱ ظهر فردا به اتمام می رسد.

کد مطلب 3913446

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها