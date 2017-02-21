دبیری - گیتی؛ آخرین فرصت برای تبریزی ها/ تلاش برای کاهش فاصله

خبرگزاری مهر - سرویس استان ها - محمود نصیرپور: بازی های معوقه هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور امروز سه شنبه با انجام هفت دیدار در شهرهای مختلف سپری می شود که در گل سرسبد بازی های هفته، تیم های دبیری و گیتی پسند به عنوان تیم های رده سوم و اول جدول رو در روی هم قرار می گیرند.

هم اکنون در جدول رده بندی مسابقات گیتی پسند با ۵۴ امتیاز در صدر جدول قرار دارد و مس سونگون با ۴۸ امتیاز در رده دوم ایستاده است. تیم دبیری تبریز هم با احتساب سه امتیاز بازی با طرح و توسعه الوند با ۴۷ امتیاز تیم سوم جدول لقب گرفته و حفاری اهواز با ۴۵ امتیاز در خانه چهارم قرار دارد.

تلاش برای کاهش فاصله

دبیری به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی با باخت بدموقع هفته گذشته برابر شهرداری ساوه فرصت بسیار خوبی را برای کاهش فاصله با صدر جدول از دست داد اما امروز بار دیگر این موقعیت در اختیار جواد اصغری مقدم و شاگردانش وجود دارد تا آنها بتوانند اختلاف امتیازاتشان را با گیتی پسند به چهار امتیاز کاهش دهند. پیروزی در بازی امروز برای تیم دبیری، این تیم خوش ترکیب فوتسال کشور را در فاصله سه هفته مانده به پایان فصل، قطعا به قهرمانی امیدوارتر خواهد کرد اما چنانچه نتیجه ای غیر از برد برای تبریزی ها ثبت شود، شانس قهرمانی این تیم سرخپوش را کاهش خواهد داد.

خطر در کمین گیتی پسند

در سوی مقابل اما تیم گیتی پسند که هفته گذشته در تبریز برابر مس سونگون شکست چهار گله ای را تجربه کرد، اکنون فاصله ۹ امتیازی اش در صدر به شش امتیاز کاهش پیدا کرده و حالا اگر دبیری بتواند این تیم را دست خالی به اصفهان بدرقه کند، مس می تواند با پیروزی در بازی همزمان برابر فرش آرا مشهد، به فاصله سه امتیازی صدر جدول رسیده و برای قهرمان شدن منتظر یک باخت دیگر از گیتی پسند باشد.

اما شکست دوم اصفهانی ها در تبریز در عرض کمتر از یک هفته چنانچه برابر دبیری تبریز رقم بخورد، تیم تحت هدایت فنی رضا لک را به شکل جدی در خطر از دست دادن صدر جدول قرار خواهد داد. باخت گیتی پسند در بازی امروز، فوتسال آذربایجان شرقی را به تصاحب دومین جام قهرمانی اش پس از فتح لیگ توسط دبیری در فصل ۹۳ امیدوارتر خواهد کرد اما برتری گیتی در بازی امروز این تیم را یک گام دیگر به قهرمانی نزدیک تر خواهد کرد.

تا روز آخر تلاش می کنیم

در خصوص این مسابقه حساس افشین دبیری مالک باشگاه دبیری تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کادرفنی و بازیکنان تیم دبیری خود را آماده انجام یک مسابقه مهم کرده اند، گفت: امروز بازی مهمی با این گیتی پسند پیش رو داریم و همه بچه ها به دنبال این هستند تا این بازی حساس را با پیروزی پشت سر بگذارند.

وی ادامه داد: پیروزی ما در این بازی بالای جدول مسابقات را حساس تر خواهد کرد و هیجان بیشتری به لیگ خواهد داد. پس از این بازی هر یک از تیم ها سه مسابقه دیگر پیش رو دارند که نتیجه بازی امروز می تواند سه هفته باقی مانده از لیگ را تحت تاثیر قرار دهد.

دبیری با بیان اینکه تیم فوتسال این باشگاه تا روز آخر برای قهرمانی در لیگ برتر تلاش می کند، اظهار داشت: سه امتیاز بازی با گیتی پسند ما را به صدر جدول نزدیک تر خواهد کرد و اگر در سه هفته آینده هم بتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم، با امتیاز از دست دادن رقیب می توانیم به قهرمانی برسیم. البته ما تا روزی که برای قهرمانی شانس داشته باشیم تمام تلاشمان را به کار خواهیم بست و امیدوارم که بتوانیم به خواسته خود دست پیدا کنیم.

سرنوشت قهرمانی در گرو بازی امروز

در این ارتباط همچنین حبیب کلاشی سرپرست تیم فوتسال دبیری تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت بازی امروز گفت: امروز بازی سخت و حساسی با گیتی‌پسند داریم چون هم ما و هم آنها همیشه جزو مدعیان و تیم های بالای جدولی بودیم و این دیدار تاثیر زیادی در سرنوشت قهرمانی دارد. با توجه به شکست مقابل شهرداری ساوه، فرصت خوبی داریم تا آن شکست را جبران و دل هواداران را شاد کنیم.

وی با اشاره به باخت هفته گذشته تیم دبیری مقابل شهرداری ساوه اظهار کرد: هر تیمی در طول مسابقات یک دوره افت دارد و از شانس بد ما، این دوره افت برای ما به دیدار حساس با شهرداری ساوه رسید ولی همانطور که گفتم مقابل گیتی‌پسند فرصت خوبی برای جبران داریم.

سرپرست تیم فوتبال دبیری در رابطه با تغییر زمان دیدار مقابل گیتی‌پسند خاطر نشان کرد: ما در این زمینه اختیاری نداریم و این اتفاق به ضرر ما بود. متاسفانه آقای سلیمانی در حد لیگ فوتسال و کمیته فوتسال نیست و هر بازی هم که نظارتش بر عهده او بوده به جنجال کشیده شده است. باید نظارت بازی‌های کم اهمیت و کم حساسیت را باید به او بدهند. ناظر بازی امروز هم آقای سلیمانی است.

وی در مورد اصلاح نشدن سه امتیاز بازی لغو شده مقابل طرح و توسعه در جدول رقابت‌ ها عنوان کرد: این حکم اگر علیه ما بود و ما در زمین حاضر نمی‌شدیم فوری صادر و اعمال می‌شد. همان‌طور که گفتم فردی را در رأس کار گذاشته‌اند که در حد کمیته فوتسال نیست.

کلاشی در مورد شانس قهرمانی دبیری گفت: با توجه به شکست گیتی‌پسند، فکر می‌کنم کار قهرمانی به روزهای پایانی لیگ کشیده شود و ما با تمام توان تلاش می کنیم تا روزی که شانسی برای قهرمانی داریم بجنگیم و به این عنوان برسیم.

گفتنی است دیدار تیم های دبیری تبریز و گیتی پسند اصفهان از سری رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور از ساعت ۱۶ امروز سه شنبه در سالن علوم پزشکی تبریز برگزار خواهد شد.