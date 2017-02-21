«قدرت ملی و بازدارندگی موثر» را به صورت پایدار حفظ کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسم افتتاحیه اولین همایش ملی سازمان دفاعی دانش بنیان که صبح امروز در دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار شد طی سخنانی با تبیین عناصر قدرت ملی تصریح کرد: بنا نداشته و نداریم هر آنچه که نیاز دفاعی کشور است را در وزارت دفاع تهیه و تولید کنیم بلکه مدیریتی را در وزارت دفاع اعمال کردیم که قادر باشد همه ظرفیت ها و مجموعه ها دانش و فناوری کشور را در یک چرخه پیوسته و دامنه دار برای ارتقاء توان دفاعی بکار گیرد.

دهقان با اشاره به تغییر مفهوم تهدیدات، ظهور فناوری جدید فوق پیشرفته و افزایش هزینه های نظامی گفت: با اتکا به سازمان دفاعی دانش بنیان و حرکت شتابان به سمت نوآوری و ارتقا کیفیت، نظام دفاعی ایجاد کنیم که برای ما قدرت آفرین و در صورت بروز تهدید، طرف پیروز جمهوری اسلامی ایران باشد.

وزیر دفاع افزود : با سازمان دفاعی دانش بنیان می توانیم قدرت ملی و بازدارندگی موثر را بصورت پایدار حفظ و تهدیدات نظامی امنیتی را با اقتدار دفع کنیم.

وی با اشاره به اظهارات اخیر معاون رئیس جمهور آمریکا و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: به اذعان همه جهانیان امروز بزرگترین خطر برای امنیت منطقه و جهان تروریسم و گروه های تکفیری- تروریستی داعش هستند و به اعتراف آقای ترامپ، دولت قبلی آمریکا بنیانگذار تروریست های تکفیری بوده است، حال جهانیان قضاوت کنند ایران که با همه امکانات به جنگ تروریسم رفته و خود قربانی تروریسم است تهدیدمی باشد؟ یا دولت آمریکا که خود معترف به بنیانگذاری داعش و گروه های تروریستی است؟

دهقان با هشدار به رژیم تروریست پرور صهیونیستی اظهار کرد: تلاش مذبوحانه این رژیم برای ایجاد ائتلاف علیه ایران نتیجه ای در بر نخواهد داشت و موجب نمی شود ایران دست از آرمان فلسطین و رهایی قدس شریف بردارد.

وزیر دفاع افزود: مردم جهان و منطقه بویژه ملت فلسطین هیچ گاه جنایات وحشیانه و ضد انسانی این رژیم در ۶۰ سال گذشته را فراموش نمی کنند و این رژیم را عامل اصلی جنگ، نا امنی، ترور و جنایت در منطقه می دانند.

وی همچنین اظهار داشت: هیئت حاکمه جدید آمریکا بجای اتهام زنی و فرافکنی، به اوضاع نابسامان کشورشان بپردازند و سیاست هایی را که منجر به پیدایش داعش و ایجاد نا امنی و جنگ در منطقه و جهان شده است متوقف کنند.

دهقان در پایان با تشکر و قدردانی از دست اندرکاران برگزاری اولین همایش سازمان دفاعی دانش بنیان اظهار امیدواری کرد بتوانیم در جهت ایجاد سازمان دفاعی قدرتمند دانش بنیان هرچه جدی تر و همه جانبه تر حرکت کنیم.