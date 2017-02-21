آرای تجدید نظرخواهی کاپیتان های سرخابی بزودی اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسماعیل حسن زاده با اشاره به تخلفاتی که در لیگ صورت می‌گیرد، گفت: برخی از اعضای کادر فنی تیم ها و حتی بازیکنان در مصاحبه های خبری قبل و بعد از مسابقه مطالبی را بیان می کنند که خلاف مقررات است. در این زمینه در هفته های گذشته چند رای صادر کرده ایم، مجددا به همه مسئولین تیم ها، باشگاهها، بازیکنان و عوامل اجرایی اعلام می کنیم که اگر نقطه نظری در خصوص مقامات برگزار کننده مسابقه یا تیم داوری دارند، می توانند مطابق مقررات و با مکاتبه رسمی توسط مقامات باشگاه اقدام کنند.

وی ادامه داد: طرح مطالبی که بر خلاف آیین نامه انضباطی بوده و موجب اهانت به دیگران و یا تشویش اذهان عمومی است، جدا خودداری کنند. مطمئنا اگر از این به بعد پرونده های مشابهی در خصوص اینگونه رفتارها مطرح شود، کمیته انضباطی به نحو مقتضی متخلفین را تنبیه خواهد کرد.پ

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ادامه داد: اگر چه از مجموع عملکرد برگزار کنندگان مسابقات در تمامی لیگ های کشور راضی هستیم و آنها با تمام توان خود تلاش می کنند که مسابقات را به نحو احسن برگزار کنند، اما از برخی داوران و ناظرین فدراسیون درخواست داریم که به طور کامل گزارش های مربوط به یک بازی را در اختیارمان بگذارند. در مواردی مشاهده شده است که در متن گزارش مقامات رسمی مسابقه(داور- ناظر) موارد به صورت کامل اعلام نشده و بخشی از اتفاقات و حوادث مهم مسابقه فراموش شده است و یا داور مسابقه در انعکاس اتفاقات انضباطی همه موارد را یادداشت نکرده است. مثلا در مسابقه تراکتورسازی تبریز و ماشین سازی تبریز، گزارش مقامات رسمی فقط مربوط به رفتار تماشاگران بوده است.

وی در ادامه بیان کرد: به عنوان مثال در خصوص نوع رفتار غیر ورزشی مهدی کیانی- بازیکن تراکتورسازی تبریز هیچ مطلبی در گزارش داور نبوده است و پس از گذشت چند روز، دپارتمان داوری گزارش تکمیلی را ارسال کرده است. به نحوی که پس از صدور رای اولیه و ابلاغ آن، کمیته انضباطی مجبور شد برای رفتار این بازیکن رای جدیدی را نسبت به عملکردش صادر کند و مواردی از این قبیل وجود دارد که گاهی به دلیل فشردگی مسابقات و مشکلات دیگر پیش می آید.

رئیس کمیته انضباطی تاکید کرد: امیدواریم همکاران ما در کمیته برگزاری مسابقات و داوران زحمت کش در انعکاس مسائل انضباطی در کمترین فرصت زمان به نحوی گزارش دهند که موجب تضییع حق دیگران نشود. ضمن اینکه در خصوص پرونده هایی که راجع به مطالبات افراد از باشگاهها است، معمولا شروع رسیدگی منوط به پرداخت هزینه دادرسی و نیز تحویل مستندات از جمله قرارداد فی مابین بازیکن با باشگاه است. مثلا دادخواست مطالبات برخی از طلبکاران از باشگاه نفت که ناقص ارائه شده است، در کمیته انضباطی ثبت شده و علیرغم اعلام مکرر فقط در چند مورد رفع نقص به عمل آمده است. ولی دادخواهی توسلی، خانبان، خرمگاه، منصوریان، چینی و مصطفوی ناقص بوده که باید دراولین فرصت ممکن هم هزینه دادرسی را واریز کنند و هم نسخه ای از قرارداد خود را نفت را ارائه دهند. البته برخی از پرونده های مربوط به باشگاه نفت در مرحله رسیدگی و برخی منتهی به رای شده است.

وی خاطر نشان کرد: تجدید نظر خواهی ویژه باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال برای کاپیتان های تنبیه شده خود در شهرآورد 84، با حضور اعضای انضباطی بررسی شد که رای مقتضی صادر و به زودی ابلاغ می شود.

حسن زاده در پایان گفت: قوانین انضباطی فیفا هدایت تماشاگران در روزشگاه را بر عهده تیم های منتسب به آن تماشاگران گذاشته و هرگونه تخلف از جانب آنها به حضور تیم محبوبشان خواهد بود.