۵۰ نفر برای انتخابات ریاست جمهوری به جبهه مردمی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه وحیددستجردی سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی بعد از ظهر امروز در دومین نشست خبری خود در خبرگزاری مهر و در آستانه برگزاری اولین مجمع عمومی این جبهه گفت: 50نفر برای انتخابات ریاست جمهوری به جبهه مردمی معرفی شدند. اولین مجمع عمومی ملی جبهه پنج شنبه ۵ اسفند در مجتمع شهر آفتاب برگزار می شود. قرار بود این مجمع را در هفته های گذشته برگزار کنیم، اما سالن مناسب برای جمعیت جبهه پیدا نکردیم، همین باعث شد که دوبار جلسه ما به تعویق بیفتد البته در این باره مورد بی‌مهری نیز قرار گرفتیم.

وی افزود: در این مجمع سه هزار نفر از نمایندگان ۲۵ قشر حاضر خواهند شد و ۳۱ نفر را به عنوان شورای مرکزی انتخاب می کنند.

وحید دستجردی ادامه داد: تا دو شب گذشته نزدیک ۲۰۰ کاندیدا برای شورای مرکزی معرفی شده و کاندیداهایی که برای ریاست جمهوری در نظر گرفته شده نیز از طریق سامانه جبهه معرفی شده که تا آخرین لحظه ۵۰ نفر معرفی شدند.

سازوکار رسیدن از ۵۰ نفر به یک نفر

وحید دستجردی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر ساز و کار جبهه مردمی نیروهای انقلاب برای رسیدن به کاندیدای واحد اظهار داشت: ما در انتخابات ریاست جمهوری و در سایر انتخابات، یک کار از بدنه به بالا را داریم. این بار برخلاف قبل که افرادی در بالا بنشینند و در اتاق های دربسته تصمیم گرفته و کاندیدا مشخص کنند، سازوکاری انتخاب شده که سازوکار رای از بدنه و از پائین به بالا باشد.

وی با بیان اینکه این عمل یک اقدام کاملا دموکراتیک و آزاد است افزود: در این سازوکار، افراد، کسانی را که به عنوان کاندیدا انتخاب و پیشنهاد می کنند، به صورت دستی رای می دهند. ما از آن ها می خواهیم که هر نفر، به ۱۰ نفر که بیشتر مورد اعتماد آن ها هستند، رای بدهند و سپس رای این ۳ هزار نفر در مجمع عمومی به صورت الکترونیک شمارش می‌شود.

دستجردی ادامه داد: تا روز برگزاری مجمع که ۵۰ نفر معرفی می شوند، ۱۰ نفر که واجد بیشترین رای هستند، انتخاب خواهند شد و سپس در مجامع عمومی بعدی، این ۱۰ نفر را به ۵ و در نهایت به یک کاندیدای واحد خواهیم رسید.

وی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چه شخصیت ها و تشکل هایی از جبهه مردمی نیروهای انقلاب حمایت کرده اند، گفت: همه تشکل های ارزشی و انقلابی و مردمی که به آنچه جبهه مردمی برای آن متولد شد، معتقد بودند و همه شخصیت های فعال و تاثیرگذار از جبهه مردمی حمایت کردند. همچنین علما، شخصیت های علمی، فرهنگی و نمایندگان مجلس، حمایت گسترده ای از جبهه داشته اند..

وی افزود: شما تعدادی از این افراد را در آن گروه ۵۶۰ نفره که اعلام شد، مشاهده کردید البته ما تعداد بیشتری را به صورت رسمی در سایت اعلام نکرده ایم.

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: روال ما منطقی است در دوره های قبل کسانی که برای معرفی کاندیداها اقدام می کردند خود کاندیدا بودند، اما بنای ماست که اعضای شورای مرکزی جزء کاندیداها نباشند. این بود که حاجی بابایی از هیئت موسس کنار رفت. ما با کاندیداتوری کسی مخالفت نداریم چون نظر ما نظر مجمع عمومی است.

وحیددستجردی درباره اینکه شورای مرکزی از چه افرادی است، توضیح داد: شاید منحصر به فرد باشد که به این روال عمل شده هیات موسس هم در روز پنج شنبه خود را برای ورود به شورای مرکزی در معرض رأی خواهند گذاشت هر کس بالاترین رأی را داشته باشد به راهبری جبهه خواهد پرداخت.

وی درباره اینکه برنامه بهبود شاخص های اقتصادی جبهه چیست؟، عنوان کرد: جبهه دو هدف دارد اول اتحاد و وحدت و دوم اینکه در مسائل روز مثل انتخابات سال ۹۶ کسانی که در جبهه هستند، تخصص های مختلف از جمله اقتصادی دارند.

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی تصریح کرد: مطالبات اصلی مردم مربوط به رفع رکود و اقتصاد است که باید جبهه برای آن برنامه داشته باشد؛ البته برنامه ها برای جبهه نیست برای کسانی است که به جبهه پیوسته اند. امیدواریم در مجامع آینده بتوانیم این برنامه ها را بررسی کنیم.

وحیددستجردی گفت: برای ایجاد شفافیت باید به سمت الکترونیکی شدن کارها پیش برویم. زمانی شعار دولت، ایجاد دولت الکترونیک بود، اما امروز سخنی از الکترونیکی شدن شنیده نمی شود. اگر در مسائل بانکی و اقتصادی بخواهیم شفاف شویم راهی جز الکترونیکی شدن نداریم.

اسرار را نمی توانم برملا کنم

وی درباره جذب رئیس مجلس به جبهه افزود: در این باره از خودشان سوال کنید. من بعضی اسرار را نمی توانم برملا کنم. اگر دوستان صلاح دانستند، خودشان اعلام می کنند.

بقایی جزء کاندیداهای جبهه مردمی نیست

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی درباره اعلام کاندیداتوری حمید بقایی گفت: کاندیداهایی که قرار است مورد رأی افراد مجمع باشند باید منتخب خود این ۳ هزار نفر باشند، اما تا آخرین لحظه که من خبر دارم، وی جز این کاندیداها نبود.

همه همراهی کردند بجز جلیلی

وحیددستجردی درباره چهره هایی که در ادامه راه با جبهه همراهی نمی کنند، گفت: ما نمی توانیم افراد را به زور همراه کنیم که با ما همکاری کنند. جز یک نفر یعنی آقای جلیلی همه اعلام همکاری کردند که البته بسیار امید داریم که آقای جلیلی هم همراه جبهه شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سوالات بسیاری در خصوص جبهه در فضای دانشگاه ها وجود دارد و به نظر می رسد که جبهه بین جوانان شناخته نشده، ادامه داد: اقشار جوان و دانشجویان جز جبهه مردمی هستند. شما در جلسه مجمع خواهید دید که ۴۰ درصد جوانان و ۳۰ درصد زنان هستند که البته با گذشته زمان این همراهی و نزدیکی بیشتر می شود.

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: همه کسانی که معتقد هستند و خط مشی جبهه را قبول دارند اعضای جبهه هستند و از وجود آنها استفاده می کنیم.

پایه اصلی کار جبهه مسائل فرهنگی است

وحید دستجردی در پاسخ به این سئوال که جبهه مردمی چه برنامه ای در خصوص رسیدگی به مشکلات و مسائل حوزه فرهنگ و هنر در نظر دارد، افزود: همان گونه که می دانید یکی از اعضای 9 نفره هیئت رئیسه جبهه مردمی آقای نادر طالب زاده است که از چهره های شاخص هنری، فرهنگی و اجتماعی ما هستند، آقای دکتر محمدی را داریم که به شدت چهره فرهنگی هستند و یک فرد رسانه ای به حساب می آیند، حاج آقا رحیمیان را داریم که در حوزه فرهنگی و دینی فعال هستند که در واقع همه ما متن و پایه اصلی کارمان مسائل فرهنگی است و بدنبال وجه فرهنگی هر یک از ما در کسوت های مختلف پزشکی، ورزشی و ... کار می کنیم.

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی تصریح کرد: مسائل فرهنگی برای ما بسیار مهم است. امروز با بسیاری از مشکلات فرهنگی کشور مواجه هستیم که متاسفانه بسیاری از مشکلات از بنیادهای نادرست فرهنگی ناشی می‌شود که البته جنبه های اقتصادی هم در این مسائل بسیار دخیل هستند چرا که اقتصاد و فرهنگ هر دو پایه های اصلی آسیب های اجتماعی به حساب می آیند.

وی گفت: در خصوص مسائل فرهنگی برنامه های مختلفی را مد نظر داریم، برای فرهنگیان، اهالی هنر و رسانه و سایر دوستانی که در حوزه های هنری، فرهنگی و اجتماعی فعال هستند برنامه های متعددی ترتیب داده ایم. یکی از مهمترین کارها برای ما مسائل فرهنگی و هنری است و این با توجه به نفوذی است که این دو حوزه در جامعه دارند.

وحید دستجردی در پاسخ به این سئوال که برنامه جبهه مردمی برای دوران پس از انتخابات چه خواهد بود، خاطرنشان کرد: هدف اصلی جبهه مردمی دو چیز است. یکی تشکیلات است که به امید خدا تشکیلاتی پویا خواهد داشت و من این را به شما قول می دهم که فردای روزی که مجمع عمومی جبهه مردمی شورای مرکزی را انتخاب کردند هیئت موسس کنار خواهند رفت و ما امیدواریم که اعضای هیئت موسس عضو شورای مرکزی شوند و در آنجا رای بیاورند. شورای مرکزی به مدت یک سال راهبری جبهه مردمی انجام خواهد داد و انشاالله این تشکیلات حفظ خواهد شد چرا که ما نیاز به یک تشکیلات جدی و منسجم برای افراد ارزشی نیروهای مردمی و انقلابی در کشور داریم و این موضوع را من به شما قول می دهم. حرف مرد یکی است.

کاندیدای جبهه تیم اش را معرفی می کند

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با بیان اینکه برای اولین بار در کشور فردی که از طرف جبهه مردمی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح می‌شود با یک تیم خودش را معرفی می کند، ادامه داد: تیم مورد نظر هم باید از افرادی باشند که توانند مشکلات موجود در کشور را شامل مشکلات معیشتی، فسادهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... را حل و فصل کنند و آن تیم هم در کنار کاندیدای مورد نظر برنامه خودش را اعلام می کند.

وی در پاسخ به این سئوال که وجوه تمایز جبهه مردمی با دیگر ائتلاف ها و جبهه های سیاسی در کشور چه چیزهایی می باشد، اظهار داشت: ما در محدوده نیروهای انقلابی و ارزشی کشور نیاز به یک وحدت داشتیم همانطور که می دانید ما در طی سالهای گذشته در برخی از انتخابات های ریاست جمهوری دچار اختلافات و تفرقه های زیادی شدیم و واقعا نیاز به یک تشکل که بتواند در کل کشور وحدت را میان نیروهای ارزشی و انقلابی ایجاد کند، داشتیم.

وجوه تمایز جبهه مردمی با دیگر ائتلاف ها

وحید دستجردی افزود: اولین تفاوتی را که در این جبهه می توان لحاظ کرد این است که اعضای هیئت موسس برای خودشان هیچ کیسه ای ندوخته اند. در روز پنجم اسفند اعضای هیئت موسس در معرض انتخاب قرار می گیرند که وارد شورای مرکزی می شوند و اعضای هیئت موسس برخلاف جریانات سابق هیچ گونه ادعایی مبنی بر کاندیدا شدن برای انتخابات ریاست جمهوری ندارند.

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی بیان کرد: هیچ درگیری و اختلافی را شما در این جبهه ملاحظه نمی کنید چرا که ما سعی می کنیم چتر مهربانی، دوستی و همزبانی را در این جبهه بگشاییم. بارها شما اصحاب رسانه شاهد بودید که نسبت به جبهه مردمی برخی نامهربانی ها و حرف های نادرست زده شد اما هیچ گاه از طرف هیئت موسس نسبت به پاسخگویی به این قبیل مسائل شما چیزی دال بر پاسخ دادن آنها نشنیده اید چرا که مبنای ما بر دوستی و تعامل با یکدیگر بوده و حتی کسانی هم که مخالفتی می کردند اعضای هیئت موسس سعی داشتند با آنها گفتگو کنند تا با تعامل مسائل خود را حل کنند.

وی تصریح کرد: بنابراین این تعامل و همفکری با کلیه کسانی که در خط مشی ارزشی و انقلابی قرار دارند شاید این جبهه را از جریاناتی که در گذشته وجود داشته است متفاوت کند و ما امیدواریم که با این جریان تعاملی، وحدت گرا و با این چتری که همه افرادی را که معتقد به ارزش های انقلاب هستند در خود جای داده است بتوانیم به آینده ای بهتر با یاری یکدیگر دست یابیم.

دستجردی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در استان ها مقداری در انتخاب اعضای تشکل حرف و حدیث هایی بود؛ آیا این را تایید می کنید، گفت: همانطور که گفتید در استان ها هم باید اعضای منتخب استانی را داشته باشیم؛ در همین راستا در مذاکراتی که در برخی استان ها داشتیم و بعضی افرادی که انتخاب شدند یا انتخاب نشدند، مسائلی داشتند که با فرستادن هیات هایی و یا دعوت از آنها، سعی بر رفع این مشکلات بود.

وی افزود: بحمدالله برخی مشکلاتی که در بعضی استان ها وجود داشت، حل شده و مشکلاتی هم که برخی جاها باقی مانده، در آینده حل خواهد شد. کار ماندگاری در حال انجام شدن است و ظرف دو، سه ماه آینده هم انجام نخواهد شد و نیاز به یک تشکیلات سراسری داریم که استان ها مهمترین عضو آن هستند.

دستجردی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا جبهه مردمی برای انتخاب کاندیدای نهایی، سقف زمانی تعیین کرده است، گفت: بله، جدول زمان‌بندی وجود دارد و سعی داریم که این کار را در چارچوب جدول طراحی شده پیش ببریم و یک فرصت کافی و مناسب گذاشته شود برای اینکه آن یک نفر، بتواند تبلیغات لازم برای انتخابات ریاست جمهوری را داشته باشد.

وی افزود: اگر فضای کشور بخواهد سیاسی شود در نزدیک انتخابات شروع می شود. این سیر در آینده سرعت خود را خواهد گرفت و زمانی که ما به آن کاندیدای تک نفره برسیم، زمانی است که فرصت برای تبلیغات و حمایت ها فراهم خواهد بود.