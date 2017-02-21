به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه غلامرضا کاتب گفت: در پی تذکرات روزگذشته آقایان حاجی دلیگانی و حسنوند در خصوص ابلاغ قانون بخشودگی سود و جرائم وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان، بانک کشاورزی رسما اعلام کرد: مردم می توانند به شعبات این بانک مراجعه کرده و از این بخشودگی استفاده کنند.
هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد:
بانک کشاورزی جرائم وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان را می بخشد
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: بانک کشاورزی رسما اعلام کرده قانون بخشودگی سود و جرائم وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را اجرایی می کند.
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