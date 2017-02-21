  1. سیاست
  2. مجلس
۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۰۰

هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد:

بانک کشاورزی جرائم وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان را می بخشد

بانک کشاورزی جرائم وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان را می بخشد

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: بانک کشاورزی رسما اعلام کرده قانون بخشودگی سود و جرائم وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را اجرایی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه غلامرضا کاتب گفت: در پی تذکرات روزگذشته آقایان حاجی دلیگانی و حسنوند در خصوص ابلاغ قانون بخشودگی سود و جرائم وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان، بانک کشاورزی رسما اعلام کرد:  مردم می توانند به شعبات این بانک مراجعه کرده و از این بخشودگی استفاده کنند.

کد مطلب 3913752

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها