بانک کشاورزی جرائم وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان را می بخشد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه غلامرضا کاتب گفت: در پی تذکرات روزگذشته آقایان حاجی دلیگانی و حسنوند در خصوص ابلاغ قانون بخشودگی سود و جرائم وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان، بانک کشاورزی رسما اعلام کرد: مردم می توانند به شعبات این بانک مراجعه کرده و از این بخشودگی استفاده کنند.