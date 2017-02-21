جمهوری اسلامی هیچ وقت مسئله تکفیری ها را با اهل سنت مرتبط نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی وزارت اطلاعات، حجت الاسلام والمسلمین سید محمود علوی ظهر امروز سه شنبه در جمع ائمه جمعه سه استان کرمانشاه، آذربایجان غربی و کردستان افزود: هیچ وقت جمهوری اسلامی مسئله تکفیری ها را با اهل سنت مرتبط نمی کند.

وی با اشاره به مخالفت های اهل سنت با جریان های انحرافی تصریح کرد: اولین کسانی که در برابر وهابیت قرار گرفتند و مخالفت کردند اهل سنت بودند.

وی ادامه داد: حرف علمای اهل سنت و ائمه جمعه در میان مردم خریدار دارد و نمود عینی این مهم دعوت عمومی ائمه جمعه برای حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن بود و خوشبختانه این دعوت با استقبال گسترده مردم همراه شد.

وزیر اطلاعات یادآور شد: دشمن با عملیات روانی به دنبال تضعیف روحیه انقلابی شما است و شما نگران این موضوع نباشید و همچنان ضمن حضور در صحنه از نظام و انقلاب دفاع کنید.

وی با اشاره به اهمیت وحدت در جامعه گفت: همه ید واحده، یک امت هستیم و زیر پرچم ولایت فقیه زندگی می کنیم و به همین دلیل باید فاصله دلها کم شود.

وی اظهار داشت: وزارت اطلاعات توطئه های زیادی علیه کشور را خنثی کرده است و هر ساله ضریب امنیتی کشور افزایش یافته است،

دکتر علوی با اشاره به توطئه های بی پایان دشمن یادآور شد: امروز تمام دنیا بسیج شده است تا در جمهوری اسلامی اتفاق امنیتی بیافتد، که اگر ما باهم باشیم دشمن ناامید و مایوس می شود.

در جریان برگزاری این نشست جمعی از ائمه جمعه و جماعت استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی به بیان مشکلات و دیدگاه های خود پرداخته و از خدمات سربازان گمنام امام زمان در راستای امنیت و آرامش بیشتر در جامعه تقدیر کردند.