نمی دانم نتیجه بازی با مس سونگون چه شد!

قدرت بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جنجالی شدن ثانیه پایانی بازی مس سونگون و فرش آرا در هفته هفدهم لیگ برتر (هفته معوقه) و اینکه آیا داور گل دوم فرش آرا را قبول کرد یا خیر؟ گفت: الان که با شما صحبت می کنم در مسیر بازگشت به خانه هستم و هنوز نمی دانم که این بازی مساوی شد یا ما برنده شدیم.

وی افزود: با این حال وقتی توپ ما وارد دروازه شد، آقای عرض پیما داور مسابقه گل را قبول کرد ولی بعد از آن داوران به اتاق داوری رفتند و دیگر بیرون نیامدند.

بازیکن ملی پوش فرش آرا خاطرنشان کرد: نمی دانم نتیجه بازی در نهایت چه شد. یک نفر می گفت برای فرش آرا چه فرقی می کند که مساوی شود یا برنده ولی باید بگویم برای ما خیلی مهم است که به جای رده هفتم، ششم شویم. برای تیم فرش آرا حتی یک رده بالاتر هم اهمیت زیادی دارد.

بهادری درباره درگیری کوچکش با علی افضل سرمربی مس هم گفت: هیچ موقع با آقای افضل درگیر نمی شوم. من ایشان را دوست دارم. افضل اولین مربی ای بود که به بنده اعتماد کرد و در لیگ برتر بازی کردم. من ایشان را دوست دارم و اگر هم مرا هُل داده است، در جریان بازی بوده و قطعا قصد بی حرمتی نبوده است.