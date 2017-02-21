ورود گردشگر به ایران ۵٠ درصد افزایش یافت/ ضرورت تسهیل شرایط ورود

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا احمدی پور در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به آمار افزایشی جمعیت توریست‌های واردشده به کشور در سال جاری، بیان داشت: در ۱۰ ماهه سال جاری و با حاکم شدن فضای پسابرجام در ایران اسلامی شاهد افزایش چشم‌گیر گردشگر در کشور بوده‌ایم که بیشترین آمار این افزایش متعلق به توریست‌های اروپایی است.

وی افزود: ورود گردشگر خارجی به کشور در ماه‌های اخیر از ١٠۴ درصد متعلق به کشور فرانسه تا ١٣ درصد ویژه توریست‌های روسیه و ایتالیا متغیر بوده که به‌صورت میانگین این رشد معادل ۵٠درصد بوده است.

معاون رئیس‌جمهور درباره علل رشد این میزان توریست در سال جاری، توضیح داد: یکی از علل این امر، پوشش ظرفیت‌های گردشگری ایران اسلامی در هشت نشریه معتبر گردشگری بین‌المللی است که خوشبختانه توانسته در افزایش جمعیت توریست‌های ایران نقش ویژه‌ای ایفا کند.

احمدی پور درباره واگذاری زیرساخت‌های گردشگری به بخش خصوصی نیز توضیح داد: آمار مشخص دراین‌باره وجود دارد اما اکنون بیان آن به‌طور دقیق میسر نیست هرچند بر اساس سیاست‌های مأخوذه دولت در فضای پسابرجام و در سال‌های اخیر با توجه به‌ضرورت تسهیل شرایط ورود گردشگر به کشور، اقدامات خوبی درزمینهٔ واگذاری زیرساخت‌ها به‌خصوص در حوزه اسکان به بخش خصوصی انجام‌شده است.