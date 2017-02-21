دولت جدید آمریکا نسبت به استرداد «گولن» حساسیت بیشتری داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ینی شفق، «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه ابراز امیدواری کرد که دولت جدید آمریکا درک و حساسیت بیشتری از مسأله استرداد «فتح‌ الله گولن» داشته باشد.

نخست وزیر ترکیه امروز در جمع نمایندگان حزب حاکم «عدالت و توسعه» در پارلمان این کشور گفت: کسانی که میان حزب کارگران کردستان (پ ک ک)، یگان های مدافع خلق (وای پی جی) و گروه «گولن» تفاوت قائل می‌ شوند، باید بدانند که این گروه ها همه با هم یکسان هستند.

نخست وزیر ترکیه ادامه داد: دیر یا زود جریان «گولن» (فتو) مسئول اقداماتش شناخته خواهد شد.

گفتنی است، به دنبال کودتای نافرجام ۱۵ جولای سال گذشته در ترکیه، آنکارا بارها تقاضای استرداد «فتح الله گولن» را به اتهام ساماندهی این کودتا به واشنگتن ارائه کرده است.

دولت ترکیه «فتح الله گولن» که هم اکنون در پنسیلوانیای آمریکا به سر می برد را مغز متفکر کودتای ماه جولای سال ۲۰۱۶ در این کشور دانسته و تلاش های بسیاری را برای استرداد وی از آمریکا به انجام رسانده ؛ اقداماتی که تا کنون نتیجه ای دربر نداشته است.