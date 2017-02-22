به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پرویز کرمی، مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و میکروالکترونیک معاونت علمی در نظر دارد بهمنظور توسعه و ارتقا صنعت بومی در بخش سامانههای پیامرسان داخلی و گسترش کاربری آنها از این دسته از پیامرسانهای داخلی بخش خصوصی حمایت می کند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت و نقش روزافزون سامانههای پیامرسان در برقراری و تسهیل ارتباطات بین افراد جامعه و نظر به نقش نوینی که این سامانهها در ایجاد شبکههای اجتماعی مؤثر در سطح جامعه ایفا میکنند و همچنین با عنایت به فعالیتهای ارزنده و قابلتوجهی که تا به حال تعدادی از شرکتها و مجموعههای داخلی در ایجاد پیام رسان بومی داشتهاند این حمایتهای بلاعوض در نظر گرفته شده است.
کرمی نحوه این حمایتها را در سه بخش عنوان کرد و گفت: به آن دسته از پیام رسانهای داخلی که تعداد کاربران فعال آنان به یک میلیون نفر برسد یک میلیارد تومان کمک بلاعوض تعلق خواهد گرفت.
وی گروه دومی که از این حمایتها برخوردار هستند را آن دسته از پیام رسانهای داخلی عنوان کرد که تعداد استفادهکنندگان آنان از یک به دو میلیون نفر افزایش می یابد و گفت: این گروه یک میلیارد تومان دیگر کمک بلاعوض میگیرند.
دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم فناوری و اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی دیگر گروه مورد حمایت این طرح را آن دسته از پیامرسانهای داخلی خواند که تعداد استفادهکنندگان فعال آنها از ۲ به ۵ میلیون نفر افزایش یابد؛ به این دسته نیز یک میلیارد تومان دیگر کمک بلاعوض تعلق خواهد گرفت.
وی افزود: ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و میکروالکترونیک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موضوعاتی از قبیل طراحیها، پیادهسازی و زیرساختهای فنی را جهت احراز به عنوان پیامرسان داخلی بخش خصوصی و بومی مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار میدهد.
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