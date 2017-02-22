به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال وقوع گرد و غبار شدید در استان خوزستان که برای نمونه یکی از این گرد و غبارها با غلظت ۶۶ برابر حد مجاز اعلام شده بود که منجر به قطعی سراسری شبکه برق و متعاقب آن، آب و تلفن و اینترنت در استان شد، رئیس جمهور برای بررسی شرایط قصد دارد روز پنجشنبه سفری به استان خوزستان داشته باشد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز تذکری در خصوص شرایط به وجود آمده در استان خوزستان دادند که این امر باعث شده دولت با جدیت بیشتری به دنبال رفع معضلات زیست محیطی در استان خوزستان باشد.

در روزهای اخیر، وزرای نیرو و کشاورزی هر دو کدام دو نوبت سفری به استان خوزستان داشته اند و شرایط پیش آمده را از نزدیک بررسی کردند.