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۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۴۳

مهر خبر می دهد

سفر رئیس‌جمهور به خوزستان؛ غبار روحانی را به اهواز کشاند

سفر رئیس‌جمهور به خوزستان؛ غبار روحانی را به اهواز کشاند

اهواز - رئیس جمهور به منظور بررسی شرایط اقلیمی و بحران های اخیر پیش آمده در خوزستان، فردا به این استان سفر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال وقوع گرد و غبار شدید در استان خوزستان که برای نمونه یکی از این گرد و غبارها با غلظت ۶۶ برابر حد مجاز اعلام شده بود که منجر به قطعی سراسری شبکه برق و متعاقب آن، آب و تلفن و اینترنت در استان شد، رئیس جمهور برای بررسی شرایط قصد دارد روز پنجشنبه سفری به استان خوزستان داشته باشد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز تذکری در خصوص شرایط به وجود آمده در استان خوزستان دادند که این امر باعث شده دولت با جدیت بیشتری به دنبال رفع معضلات زیست محیطی در استان خوزستان باشد.

در روزهای اخیر، وزرای نیرو و کشاورزی هر دو کدام دو نوبت سفری به استان خوزستان داشته اند و شرایط پیش آمده را از نزدیک بررسی کردند.

کد مطلب 3914299

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    نظرات

    • علی IR ۱۱:۴۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
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      به نظرم با توجه به دو سفر قبلی ایشان به استان این سفر هم هیچی برای استان ندارد وقتی در سفر دومش به استان حتی حاضر نشدن با مردم صحبت کنند ما مردم نیاز به این سفرهای نمایشی نداریم مردم در عذاب هستند.
    • یاسر IR ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
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      سفربرای رای است .
    • ناشناس IR ۱۳:۰۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
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      آبادان آب فاضلاب وارد لوله های آب مصرفی میشه.کجای دنیای همچین چیزی دیدین؟اونوقت مسئولین توجیه میکنن.من خودم نمونه دادم بهداشت فاضلاب تو آب بود.
    • ش IR ۲۲:۴۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
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      خدا قوت خوزستان

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