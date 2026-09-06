خدادادی: حقوق بشر نباید گزینشی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان مجلس، در دوازدهمین نشست نمایندگان جوان پارلمانهای اتحادیه بینالمجالس (IPU) در ازبکستان، با تشکر از میزبانی این کشور، گفت: مقابله با خشونت علیه زنان و جوانان نیازمند سه اصل اساسی پیشگیری و مقابله مؤثر، حمایت از قربانیان و تضمین دسترسی آنان به عدالت و همچنین تقویت مشارکت واقعی زنان و جوانان در سیاستگذاری است.
وی تأکید کرد: مقابله با خشونت نباید صرفاً پس از وقوع آغاز شود و پیشگیری، آموزش و تغییر فرهنگ سیاسی از اهمیت بنیادین برخوردار است.
خدادادی با اشاره به تأثیر فناوریهای دیجیتال در ایجاد ابعاد جدید خشونت، گفت: مقابله با خشونت علیه زنان و جوانان در عرصه سیاسی و فضای دیجیتال از اولویت ویژهای برخوردار است و ایجاد محیطهای امن و حمایتگر در نهادهای سیاسی و پارلمانی، تقویت امنیت و سواد دیجیتال و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای گزارش و رسیدگی به موارد خشونت و آزار در فضای مجازی، برای تضمین مشارکت پایدار زنان و جوانان در تصمیمگیری سیاسی ضروری است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به اقدامات جمهوری اسلامی ایران، گفت: ایران با استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی، اسناد توسعهای و برنامههای پنجساله، چارچوبهای نظارتی و سیاستی مناسبی برای ارتقای عدالت جنسیتی تقویت کرده است. در برنامه هفتم پیشرفت نیز دستگاههای اجرایی موظف به ایجاد ساختارهای مناسب برای تقویت حضور و سازماندهی امور زنان شدهاند.
خدادادی در حوزه مشارکت سیاسی، از توانمندسازی بیش از ۸ هزار زن در سراسر کشور برای ورود به جایگاههای حکمرانی (از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴) خبر داد و افزود: حضور زنان در عرصههای تصمیمسازی در سه سال اخیر رشد بیش از دو برابری داشته است. همچنین جذب قضات زن بهطور میانگین سالانه حدود ۳ درصد رشد داشته است.
وی در بخش پایانی سخنان خود با طرح پرسشهایی انتقادی، گفت: چرا کسی در مورد خشونت علیه زنان در غرب و آمریکا سخن نمیگوید؟ چرا از کودکآزاری و واقعه اپستین صحبت نمیشود؟ چرا حقوق بشر بهصورت گزینشی اجرا میشود و برای همه کشورها و انسانها یکسان نیست؟ چرا کسی از شروع ناعادلانه جنگ و کشتار غیرنظامیان، زنان و کودکان سخن نمیگوید؟
خدادادی تأکید کرد که حقوق بشر زمانی ارزش دارد که بدون تبعیض برای همه انسانها به کار رود.
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