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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

خدادادی: حقوق بشر نباید گزینشی باشد

خدادادی: حقوق بشر نباید گزینشی باشد

رئیس فراکسیون زنان مجلس با تأکید بر ضرورت مقابله با خشونت علیه زنان، از رویکردهای گزینشی در موضوع حقوق بشر انتقاد کرد و خواستار توجه به خشونت علیه زنان و کودکان در غرب و آمریکا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان مجلس، در دوازدهمین نشست نمایندگان جوان پارلمان‌های اتحادیه بین‌المجالس (IPU) در ازبکستان، با تشکر از میزبانی این کشور، گفت: مقابله با خشونت علیه زنان و جوانان نیازمند سه اصل اساسی پیشگیری و مقابله مؤثر، حمایت از قربانیان و تضمین دسترسی آنان به عدالت و همچنین تقویت مشارکت واقعی زنان و جوانان در سیاست‌گذاری است.

وی تأکید کرد: مقابله با خشونت نباید صرفاً پس از وقوع آغاز شود و پیشگیری، آموزش و تغییر فرهنگ سیاسی از اهمیت بنیادین برخوردار است.

خدادادی با اشاره به تأثیر فناوری‌های دیجیتال در ایجاد ابعاد جدید خشونت، گفت: مقابله با خشونت علیه زنان و جوانان در عرصه سیاسی و فضای دیجیتال از اولویت ویژه‌ای برخوردار است و ایجاد محیط‌های امن و حمایت‌گر در نهادهای سیاسی و پارلمانی، تقویت امنیت و سواد دیجیتال و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای گزارش و رسیدگی به موارد خشونت و آزار در فضای مجازی، برای تضمین مشارکت پایدار زنان و جوانان در تصمیم‌گیری سیاسی ضروری است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به اقدامات جمهوری اسلامی ایران، گفت: ایران با استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی، اسناد توسعه‌ای و برنامه‌های پنج‌ساله، چارچوب‌های نظارتی و سیاستی مناسبی برای ارتقای عدالت جنسیتی تقویت کرده است. در برنامه هفتم پیشرفت نیز دستگاه‌های اجرایی موظف به ایجاد ساختارهای مناسب برای تقویت حضور و سازماندهی امور زنان شده‌اند.

خدادادی در حوزه مشارکت سیاسی، از توانمندسازی بیش از ۸ هزار زن در سراسر کشور برای ورود به جایگاه‌های حکمرانی (از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴) خبر داد و افزود: حضور زنان در عرصه‌های تصمیم‌سازی در سه سال اخیر رشد بیش از دو برابری داشته است. همچنین جذب قضات زن به‌طور میانگین سالانه حدود ۳ درصد رشد داشته است.

وی در بخش پایانی سخنان خود با طرح پرسش‌هایی انتقادی، گفت: چرا کسی در مورد خشونت علیه زنان در غرب و آمریکا سخن نمی‌گوید؟ چرا از کودک‌آزاری و واقعه اپستین صحبت نمی‌شود؟ چرا حقوق بشر به‌صورت گزینشی اجرا می‌شود و برای همه کشورها و انسان‌ها یکسان نیست؟ چرا کسی از شروع ناعادلانه جنگ و کشتار غیرنظامیان، زنان و کودکان سخن نمی‌گوید؟

خدادادی تأکید کرد که حقوق بشر زمانی ارزش دارد که بدون تبعیض برای همه انسانها به کار رود.

کد مطلب 6938799
زهرا علیدادی

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