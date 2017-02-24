به گزارش خبرنگار مهر، نشر داستان به تازگی چند کتاب در حوزه ادبیات داستانی و شعر منتشر کرده که ۳ مجموعه شعر و ۲ کتاب در حوزه ادبیات کودک و نوجوان هستند.

یکی از این کتاب ها «خلسه چرخ لای جدول» که مجموعه ای از سروده های رضا روزبهانی را شامل می شود و اولین مجموعه ای است که به طور مستقل از شعرهای این شاعر چاپ می شود. روزبهانی پیش از این، مجموعه ای مشترک با بهار الماسی را به چاپ رسانده بود.

شعرهای «خلسه چرخ لای جدول» رفتار زبانی متفاوتی را به تصویر می کشند و شاعرشان سعی کرده در سرایش آن ها، تجربه گرا باشد.

این کتاب با ۷۸ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۹۰ هزار ریال چاپ شده است.

«در مسیر» عنوان مجموعه شعر دیگری است که به تازگی توسط این ناشر چاپ شده و سروده های فیروزه فیض آبادی را شامل می شود. این کتاب دومین مجموعه ای است که از این شاعر جوان چاپ می شود و ۶۰ قطعه شعر کوتاه و بلند را در قالب سپید در بر می گیرد.

این کتاب هم با ۸۰ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۰۰ هزار ریال منتشر شده است.

کتاب بعدی هم یک مجموعه شعر است که به زبان کردی سروده شده است. این کتاب با عنوان «شاری سروده بی پایته خته کان» گزیده ای از سروده های شهاب شیخی را در بر می گیرد.

این کتاب اولین اثر چاپ شده سراینده اش است که به گویش سورانی سروده شده اند. شیخی پیش از این کتاب، مجموعه شعرنامه های سیدعلی صالحی را به کردی ترجمه کرده است.

کتاب مورد نظر هم با ۶۰ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۸۰ هزار ریال منتشر شده است.

یکی از دو کتاب داستانی هم که برای کودکان و نوجوانان چاپ شده، «قصه های دبستانی» است که به قلم غزل بهارستانی نوشته شده و یگانه صنعتی هم تصویرگری آن را به عهده داشته است.

غزل بهارستانی معلم کودکان است و این کتاب را با توجه به چالش ها و دغدغه هایش در این زمینه نوشته است. او در این کتاب برای هر حرف الفبای فارسی، قصه ای نوشته تا مخاطبانش، با الفبا و کاربرد حروف در زبان فارسی آشنا شوند.

این کتاب با ۶۸ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۰۰ هزار ریال چاپ شده است.

پنجمین کتاب تازه چاپ نشر داستان هم یک داستان نوجوان است که با عنوان «گل سرخ» به چاپ رسیده است. این کتاب نوشته سیده سمیه طاهری است و تصویرگری اش توسط محمدعلی خوشکام انجام شده است.

کتاب «گل سرخ» ناگفته هایی از داستان «شازده کوچولو» است که نویسنده اش آن را برای همه گروه های سنی نوجوان، جوان و بزرگسال روایت کرده و در آن، به مضامین دلبستگی، وابستگی و عشق بین آدم های کره زمین پرداخته است.

این کتاب هم با ۷۰ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۰۰ هزار ریال به چاپ رسیده است.