کیفیت آب شرب شهرکرد مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله بیگلری ظهر چهارشنبه در پنجاه و پنجمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان اظهار داشت: یکی از منابع اصلی آب شهرستان شهرکرد، آب کوهرنگ است و آب کوهرنگ از نظر نیترات هیچ مشکلی ندارد اما کدورت آب کوهرنگ به ویژه در مواقع بارندگی بیشتر می‌شود.

وی گفت: ۱۵میلیارد تومان اعتبار برای تجهیزات تصفیه خانه آب شرب شهرستان شهرکرد تصویب شده است.

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: طراحی ساخت و نصب پکیج های تصفیه خانه شهرکرد در حال انجام است و پیش بینی می‌شود در هفته دولت سال ۹۶ به بهره برداری برسد.