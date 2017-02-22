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۴ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۲۹

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری چهارمحال و بختیاری:

کیفیت آب شرب شهرکرد مطلوب است

کیفیت آب شرب شهرکرد مطلوب است

شهرکرد- مدیرعامل آب و فاضلاب شهری چهارمحال و بختیاری گفت: کیفیت آب شرب شهرکرد مطلوب است و از نظر نیترات هیچ گونه مشکلی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله بیگلری ظهر چهارشنبه در پنجاه و پنجمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان اظهار داشت: یکی از منابع اصلی آب شهرستان شهرکرد، آب کوهرنگ است و آب کوهرنگ از نظر نیترات هیچ مشکلی ندارد اما کدورت آب کوهرنگ به ویژه در مواقع بارندگی بیشتر می‌شود.

وی گفت: ۱۵میلیارد تومان اعتبار برای تجهیزات تصفیه خانه آب شرب شهرستان شهرکرد تصویب شده است.

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: طراحی ساخت و نصب پکیج های تصفیه خانه شهرکرد در حال انجام است و پیش بینی می‌شود در هفته دولت سال ۹۶ به بهره برداری برسد.

کد مطلب 3915072

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