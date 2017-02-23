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۶ اسفند ۱۳۹۵، ۰:۳۹

شامگاه پنج شنبه اتفاق افتاد؛

آتش سوزی در قطار یزد -تهران؛ ۴ روز بعد از اعتماد دوباره به آخوندی

آتش سوزی در قطار یزد -تهران؛ ۴ روز بعد از اعتماد دوباره به آخوندی

آتش سوزی شامگاه پنج شنبه در قطار یزد – تهران، تنها چهار روز پس از اعتماد عجیب مجلس به وزیر راه، مسافران را با خطر مواجه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قطار مسافربری پردیس به شماره ۶۲۷ که ساعت ۱۵:۳۵ دقیقه پنج شنبه ۵ اسفندماه از یزد به مقصد تهران حرکت کرده بود، حدود ساعت ۲۰:۳۰ در حوالی قم دچار حادثه شد.

بر اساس اطلاعات اعلام شده از سوی یکی از مسافران که در اختیار خبرنگار مهر قرار داد، آتش گرفتن بخش زیرین آخرین واگن این قطار باعث دودگرفتگی اکثر واگن ها و وحشت مسافران از خفگی و فریادهای آنها برای باز کردن دربهای واگن ها شد،

اما با وجود درخواستهای مسافران، مسئولان قطار اقدامی برای باز کردن دربها انجام ندادند، تا اینکه پس از حدود نیم ساعت و با تخلیه تدریجی دود، قطار به حرکت خود ادامه داد و حدود ساعت ۲۲ پنج شنبه به تهران رسید.

این حادثه در حالی اتفاق افتاد که مجلس دهم، ۴ روز پیش و با وجود باز بودن پرونده هایی همچون حادثه قطار تبریز – مشهد و جان باختن حدود ۵۰ مسافر، مجددا به عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی رای اعتماد داد.

کد مطلب 3915768

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    نظرات

    • علی IR ۰۶:۱۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۶
      0 0
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      این یعنی اینکه مسئولان تا 300یا 400 نفر رو نسوزونن میتونن به کارشون ادامه بدن .50نفر هم عددیه که براش وزیر مملکتو عوض کنیم !!!!!!!!!!!
    • rewq IR ۰۸:۴۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۶
      0 0
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      چه ربطی به وزیرداره؟؟؟؟؟؟؟؟
    • حسین IR ۰۹:۴۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۶
      0 0
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      وزیر بی لیاقت - استیضاح اسیتضاح
    • امیر IR ۱۱:۳۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۶
      0 0
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      سلام من تو ی اون قطار بودم و فیلم برداری کردم اگه فکر میکنید ب دردتون میخوره براتون ارسال کنم
    • لمپن IR ۱۲:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۶
      0 0
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      کلا بگید آخوندی بشینه توی همه قطارها مراقب باشه. اشکال از خودمونه. از مسئول قطار یا راه آهنه. ناوگان کهنه هست. اداره راه آهن باید پاسخگو باشه.
    • محمد IR ۱۳:۱۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۶
      0 0
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      وابستگی سیاسی باعث شده تا عدالت و انصاف را فراموش کنید... اگر آخوندی می رفت این اتفاق نمی افتاد؟؟!! کدام عقل سلیم یک وزیر را مسئول تمام حوادث کوچک و بزرگ حمل و نقل کشور معرفی می کند؟؟!!
    • مهدی قامتی IR ۱۰:۳۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
      0 0
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      علت آتش سوزی بریدن شفت توربوشارژر و ورود روغن به مسیر دود و ایجادحریق بوده. علت بریدن شفت در دست بررسی است.
    • ایرانی IR ۱۳:۰۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
      0 0
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      دوستان عزیزی که از آقای آخوندی دفاع می کنند در جریان باشند که صرفا جهت خالی نبودن پست وزارت که ایشون منصوب نشدند. پس چرا تو دولت های قبل کلاس درس می سوخت وزیر مقصر بود؟؟!!

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