آتش سوزی در قطار یزد -تهران؛ ۴ روز بعد از اعتماد دوباره به آخوندی

به گزارش خبرنگار مهر، قطار مسافربری پردیس به شماره ۶۲۷ که ساعت ۱۵:۳۵ دقیقه پنج شنبه ۵ اسفندماه از یزد به مقصد تهران حرکت کرده بود، حدود ساعت ۲۰:۳۰ در حوالی قم دچار حادثه شد.

بر اساس اطلاعات اعلام شده از سوی یکی از مسافران که در اختیار خبرنگار مهر قرار داد، آتش گرفتن بخش زیرین آخرین واگن این قطار باعث دودگرفتگی اکثر واگن ها و وحشت مسافران از خفگی و فریادهای آنها برای باز کردن دربهای واگن ها شد،

اما با وجود درخواستهای مسافران، مسئولان قطار اقدامی برای باز کردن دربها انجام ندادند، تا اینکه پس از حدود نیم ساعت و با تخلیه تدریجی دود، قطار به حرکت خود ادامه داد و حدود ساعت ۲۲ پنج شنبه به تهران رسید.

این حادثه در حالی اتفاق افتاد که مجلس دهم، ۴ روز پیش و با وجود باز بودن پرونده هایی همچون حادثه قطار تبریز – مشهد و جان باختن حدود ۵۰ مسافر، مجددا به عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی رای اعتماد داد.