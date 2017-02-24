به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اسدی درباره اینکه آیا تهدید جدیدی برای محرومیت باشگاه ها و حتی فدراسیون فوتبال نیامده است؟ گفت: فدراسیون فوتبال و تیم ملی کجای داستان است که تهدید شود؟ معمولا فیفا در احکامی که می دهد، در بخش انتهایی آن مسیر را نشان و هشدار می دهد اگر به این سمت بروید و تکرار کنید، محرومیت خواهید داشت.

وی در خصوص اینکه فدراسیون فوتبال پیش از این محرومیت و تعلیقی را پشت سر گذاشته است، تاکید کرد: این بحث محرومیت فدراسیون فوتبال درباره موضوع دیگری بوده است و ارتباطی به باشگاه ها نداشته است.

دبیر فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سئوال که آیا هشدارهای فیفا جدی است؟ تصریح کرد: هشدار که معمولا هست. اگر باشگاه ها که اعضای فدراسیون هستند به تعهدات خود عمل نکنند، خود فدراسیون وارد قضایا می شود و منافع ملی را فدا نمی کند. ما در این فازها نیستیم.

اسدی در پاسخ به این سئوال که پس شما در کدام فاز هستید؟ تاکید کرد: یک باشگاه تعهداتی دارد و باید آنرا انجام بدهد. اگر انجام ندهد نهایتا جریمه می شود. جرایم مشخص است. اول جریمه مالی، سپس کسر امتیاز و در نهایت سقوط به دسته های پایین تر.

وی مجددا تاکید کرد که هیچ تهدیدی فوتبال ملی ایران را تهدید نمی کند.

دبیر فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه یعنی قرار نیست هیچ اتفاقی برای باشگاه های بدهکار رخ بدهد؟ گفت: اگر باشگاهی به تعهداتش عمل نکند، آنرا کنار می گذاریم. ما متولی امر فوتبال کشور هستیم. هر ساختاری فوتبال کشور را تهدید کند، مستقیم وارد عمل می شویم.

اسدی در ادامه در خصوص اینکه گفته می شود فیفا دو نامه فرستاده و صراحتا در این نامه از فدراسیون به عنوان مجری یاد کرده است، گفت: فیفا این نامه ها را برای ما نفرستاده بلکه برای تمام باشگاه ها فرستاده و همین مسائل قید شده است. ضمن اینکه فدراسیون را مجری ندانسته است. ما اول مشاور هستیم و کمک می کنیم تا مشکلات باشگاه ها حل شود. اگر نتوانستند حل کنند که الان به نظر می رسد اینطور باشد، اِعمال حکم می شود.

وی با بیان اینکه تهدید فدراسیون فوتبال و تیم ملی اصلا وجود ندارد و این بحث فضاسازی است، تاکید کرد: هیچ خطری فوتبال ملی را تهدید نمی کند.

دبیر فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه فدراسیون هیچ ملاحظه ای ندارد، گفت: نامه کسر امتیاز چند باشگاه رسید که ما آنرا اعمال کردیم مثل تیم های پاس همدان، شاهین بوشهر و شهر باران. برق شیراز هم در خطر است.

«آیا نامه کسر امتیاز باشگاه های لیگ برتری هم به فدراسیون فوتبال رسیده است و تهدیدی در این بخش وجود دارد؟» اسدی در پاسخ به این سئوال گفت: نامه ای برای تیم های لیگ برتری نیامده است. محرومیت لیگ برتری ها از نقل و انتقالات بود که اعمال شد. تهدیدش کجا بوده است؟ این خبر غلط است. مردم خیالشان راحت باشد!

دبیر فدراسیون فوتبال که در شبکه خبر حضور یافته بود، در خصوص احتمال کسر امتیاز از تراکتورسازی به خاطر استفاده از بازیکنان غیرمجاز در نیم فصل دوم هم گفت: باتوجه به اینکه ۲۴ ساعت بعد از گذشت مسابقات تراکتورسازی اعتراضی نشده بود، امتیازی از این تیم کسر نمی شود!