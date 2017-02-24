به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی، حمیدرضا ترقی رئیس هیات اعزامی موتلفه اسلامی به چین در دیدار با سفیر ایران در پکن ضمن تشریح روابط ۱۲ ساله بین حزب موتلفه اسلامی و حزب کمونیست چین اظهار کرد: از ابتدای ارتباط حزب موتلفه اسلامی و حزب حاکم چین، ۱۸ هیات بین ۲ حزب تبادل شده و در حوزه دیپلماسی عمومی، مذاکرات سازنده و موثری را در رابطه با تحکیم و تعمیق روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در کشور داشته است.

وی افزود: موضع ما در مذاکرات سیاست عزت، حکمت و مصلحت نظام اسلامی است و همواره در روند مذاکرات از اقتدار نظام و مواضع رهبر انقلاب دفاع کرده و طرف مقابل تحلیل واقع بینانه ای از جایگاه و نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه ارائه دادیم.

ترقی با اشاره به سازنده بودن روند مذاکرات صورت گرفته در سطح حزب موتلفه اسلامی و حزب حاکم چین تاکید کرد: بحث و تبادل نظر در زمینه های شیوه حکمرانی خوب، مبارزه با فساد، روش های توسعه اقتصادی چین و نقش حزب در اداره کشور دستاوردهای خوبی برای طرفین داشته است.

رئیس هیات اعزامی حزب موتلفه اسلامی به چین تسهیل ارتباط حزب حاکم چین با دولت ایران را یکی از اهداف مذاکرات برشمرد و گفت: یکی از مطالبات ما یادآوری افزایش سطح موضع گیری های چین در روابط بین الملل بوده است. همچنین افزایش سطح روابط دو حزب به سطوح استراتژیک، هدف دیگر این مذاکرات و نشست های مشترک با حزب کمونیست چین است.

ترقی به نقش حزب موتلفه اسلامی در توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور و رفع برخی مشکلات بانکی دوجانبه و تفهیم مواضع صلح آمیز فناوری هسته ای ایران در مذاکرات ۱+۵ به طرف چینی و حمایت از سیاست چندجانبه گرایی چین نیز در این دیدارها اشاره کرد.

وی در پایان با تشکر از سفیر ایران در پکن افزود: موتلفه اسلامی تلاش می کند تا کمک دهنده و تسهیل گر روابط حزب حاکم چین با دولت جمهوری اسلامی ایران باشد.

در ادامه این دیدار علی اصغر خاجی سفیر ایران در پکن ضمن تشکر از هیات حزب موتلفه اسلامی، بحث لابی گری در دیپلماسی عمومی را مهم ارزیابی کرد و گفت: پایداری و ماندگاری احزاب در کشور ما کم است ولی حزب موتلفه اسلامی به عنوان یک تشکل با سابقه می‌تواند در عرصه دیپلماسی عمومی موثر واقع شود و موضع ما در وزارت امور خارجه نیز حمایت از این حرکت شماست.

خاجی روابط ایران با چین را مثبت دانست و خاطرنشان کرد: بعد از طرح موضوع رابطه مردم با مردم توسط رئیس جمهور چین، ما تلاش کردیم روابط همسو با این جریان در سطوح دانشگاهی، فرهنگی و … با جمهوری خلق چین برقرار کنیم؛ اما موانعی وجود دارد که امیدواریم برطرف شود.

سفیر ایران در پکن با اشاره به نقش جمهوری اسلامی در ایجاد ثبات در منطقه ادامه داد: ایران در صف اول مقابله با تروریسم و ایجاد ثبات در منطقه قرار دارد درحالی که ترکیه و عربستان سرپل تروریست‌ها هستند.

وی در پایان ضمن تقدیر از مواضع هیات حزب موتلفه اسلامی بر لزوم تقویت دیپلماسی عمومی بین کشورها و استفاده از ظرفیت احزاب برای تحکیم روابط دو کشور تاکید و توسعه روابط ایران و چین به سطح استراتژیک و در همه عرصه ها را بسیار مهم دانست و با توجه به نقش حزب کمونیست در چین خواستار توسعه روابط شد.