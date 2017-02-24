اکثر تولیدات فاخر ایرانی از طرح های برگزیده جشنواره مد فجر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری ششمین جشنواره مد و لباس فجر، شیرازی با بیان این مطلب افزود: رابطه و تعاملی که میان اتحادیه پوشاک و وزارت ارشاد وجود دارد برای همه بخش های کشور می تواند الگو و نمونه باشد که توانسته نتایج درخشانی را نیز رقم بزند.

وی ادامه داد: در طول سال نیز اولویت اصلی تولیدکنندگان ایراین استفاده از طرح هایی است که دارای کد شیما دارند و بدین منظور تلاش های بسیاری نیز از سوی کارگروه ساماندهی مد و لباس صورت گرفته است.

رییس اتحادیه پوشاک گفت: در خود اتحادیه نیز کارگروه مد و لباس داریم که بسیاری از طراحان و بیش از ۳۵ تولید کننده مطرح کشور عضویت دارند.

وی افزود: ایجاد رابطه میان طراحان لباس و تولیدکنندگان از برکات تلاش های کارگروه ساماندهی مد و لباس است که توانسته این ارتباط و تعامل را یمان دوبخش پوشاک رقم بزند.

ششمین جشنواره مد و لباس فجر از سه تا دهم اسفند در برج میلاد، برج آزادی و تالار وحدت برپاست.