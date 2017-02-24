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۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۰۹

رییس اتحادیه پوشاک کشوری :

اکثر تولیدات فاخر ایرانی از طرح های برگزیده جشنواره مد فجر است

اکثر تولیدات فاخر ایرانی از طرح های برگزیده جشنواره مد فجر است

ابوالقاسم شیرازی گفت: اکثر محصولات فاخر تولید شده توسط تولیدکنندگان ایرانی برگرفته از طرح‌هایی است که در جشنواره فجر برگزیده می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری ششمین جشنواره مد و لباس فجر، شیرازی با بیان این مطلب افزود: رابطه و تعاملی که میان اتحادیه پوشاک و وزارت ارشاد وجود دارد برای همه بخش های کشور می تواند الگو و نمونه باشد که توانسته نتایج درخشانی را نیز رقم بزند.

وی ادامه داد: در طول سال نیز اولویت اصلی تولیدکنندگان ایراین استفاده از طرح هایی است که دارای کد شیما دارند و بدین منظور تلاش های بسیاری نیز از سوی کارگروه ساماندهی مد و لباس صورت گرفته است.

 رییس اتحادیه پوشاک گفت: در خود اتحادیه نیز کارگروه مد و لباس داریم که بسیاری از طراحان و بیش از ۳۵ تولید کننده مطرح کشور عضویت دارند.

وی افزود: ایجاد رابطه میان طراحان لباس و تولیدکنندگان از برکات تلاش های کارگروه ساماندهی مد و لباس است که توانسته این ارتباط و تعامل را یمان دوبخش پوشاک رقم بزند.

ششمین جشنواره مد و لباس فجر از سه تا دهم اسفند در برج میلاد، برج آزادی و تالار وحدت برپاست.

کد مطلب 3915921

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