به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر عبدوس ظهرآدینه در خطبه های نماز جمعه سمنان در محل مصلی امام خمینی(ره) این شهر با اشاره به برگزاری کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین در تهران با بیان اینکه جمهوری اسلامی همواره حامی مظلومان در جهان اسلام است، ابراز داشت: در این مراسم باشکوه ۸۰نفر از سران و شخصیت های کشورهای مختلف شرکت کردند که نشان می دهد فلسطین نه تنها در ایران بلکه در سطح جهان به موضوعی مهم تبدیل شده است که باید برای آن چاره ای تدبیر کرد.

وی افزود: نفوذ و اقتدار نظام جمهوری اسلامی امروز رژیم صهیونیستی را به گونه ای منزوی کرده است که در جهان اسلام همه یکپارچه در برابر آنها ایستاده اند تا از مردم مظلومی دفاع کنند که صهیونیسم آنها را از خانه و وطنشان بیرون رانده است امروز صهیونیسم می داند که فلسطین تنها نیست و پایه های این رژیم غاصب به زودی درهم خواهد شکست.

امام جمعه موقت سمنان با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب محور وحدت نظام اسلامی و عامل استمرار ولایت پیامبر و ائمه اطهار (ع) در جهان اسلام شناخته شده است، ابراز داشت: رژیم صهمونیسم امروز در لانه کوچکی منزوی شده است که از هر سو با وحدت و انسجام ملت های مسلمان توانسته ایم او را که زمانی فریاد نیل تا فرات سر میداد زمین گیر کنیم.

عبدوس ادامه داد: برگزاری کنفرانس جهانی انتفاضه حرکتی در راستای وحدت و انسجام جهانی برای به کرسی نشاندن حق مردم مظلم در سراسر گیتی به شمار می رود که در این بین هرچه میزان اتحاد کشورهای مسلمان افزون تر شود به همان میزان دایره فعایت رژیم های اشغالگر کوچکتر خواهد شد.

وی افزود: ایران یکی از کشورهای حامی مردم مسلمان به ویژه فلسطینیان است و تا محو شدن اسرائیل از نقشه های بین المللی بر سردفاع از حق مردم مظلوم کوتاه نخواهد آمد و امروز حرکت بزرگی به سوی سرزمین فلسطین در حال پیش روی است که نشان می دهد پایه های ظلم در هر گوشه ای از جهان که بنا شود نابود است.