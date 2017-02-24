تنگنا در معیشت مردم/ارائه آمار غلط گرانی را از بین نمی برد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا شفیعی زاده در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت اظهار کرد: متأسفانه روزهای پایانی سال با نگرانی مردم از وضعیت معیشت همراه شده و مسئولان باید برای رفع آن تدبیر لازم را بیندیشند.

وی با تأکید بر اینکه نمی توان با آمار غلط وضعیت معیشت مردم را تغییر داد، افزود: مردم در سال جدید نباید مشکلات اقتصادی داشته باشند و این یکی از وعده هایی بود که قرار شد با امضای برجام مرتفع شود.

امام جمعه موقت رشت همچنین به بازگشت پول های بلوکه شده کشور پس از برجام اشاره کرد و گفت: مسئولان وظیفه دارند که درباره نحوه هزینه کرد پول های بازگشت داده شده به مردم توضیح دهند.

حجت الاسلام و المسلمین شفیعی زاده با اشاره به افزایش فروش نفت ایران به سه میلیون بشکه تصریح کرد: مردم باید عواید فروش این میزان نفت را در معیشت خود احساس کنند.

وی در ادامه سخنان خود ادعای برداشته شدن سایه جنگ از سر کشور به واسطه برجام را کذب دانست و خاطرنشان کرد: همانطور که رهبر انقلاب فرموده اند، این ادعا یک کذب محض بوده و سایه جنگ تنها به واسطه حضور مردم در صحنه و اقتدار نیروهای مسلح از سر کشور برداشته شد.

خطیب جمعه رشت تأکد کرد: در نمازجمعه باید حرف دل مردم گفته شود و بیان حقایق نباید به مذاق کسی تلخ بیاید.

حجت الاسلام و المسلمین شفیعی زاده وظیفه مسئولان را همدردی با مردم عنوان کرد و گفت: مسئولان به جای ناراحتی از گفته شدن درد دل مردم، باید به فکر رفع مشکلات باشند.

وی گرانی و بیکاری را بزرگترین مشکلات مردم دانست و تأکید کرد: مدیران وظیفه دارند با شفافیت، دغدغه های مردم در زمینه های مختلف را بر طرف کنند.

امام جمعه موقت رشت در ادامه به برگزاری ششمین کنفرانس بین‌المللی حمایت از ملت فلسطین در ایران اشاره کرد و گفت: حمایت از مردم مظلوم فلسطین بر اساس مبانی دینی، قانون اساسی و منافع ملی است و نظام جمهوری اسلامی بر آن تأکید دارد.

حجت الاسلام و المسلمین شفیعی زاده همچنین با اشاره به بارش برف در شهر رشت اظهار کرد: از من خواسته شد تا از مسئولان گیلان به خاطر مدیریت بحران برف تشکر کنم ولی این تشکر را زمانی باید انجام داد که مسئولان به وظفه خود به درستی عمل کرده باشند.

وی تصریح کرد: وقتی در تمام کوچه های شهر برف برای تردد مردم مشکل ایجاد کرده و هنوز فکری برای این موضوع نشده است، تشکر جایز نیست.