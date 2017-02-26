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۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۰۳

تمرین پرسپولیسی‌ها زیر بارش شدید باران؛

احمدزاده ومحرمی بدون مشکل تمرین کردند

احمدزاده ومحرمی بدون مشکل تمرین کردند

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس زیر بارش بی سابقه باران در شهر دبی برگزار شد و دو بازیکن مصدوم این تیم بدون مشکل در این تمرین حضور پیدا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که خود را برای دیدار با الوحده امارات در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا آماده می‌کند، تمرین خود را برای این مسابقه از ساعت ۱۶:۳۰ امروز به وقت محلی در باشگاه ایرانیان دبی آغاز کرد.

تمرین سرخپوشان زیر بارش شدید باران آغاز شد.

بازیکنان ابتدا زیر نظر مارکو به گرم کردن پرداختند.

نکته جالب توجه تمرین امروز، روحیه بسیار بالای بازیکنان است که در شرایط خوب روحی و روانی کار خود را شروع کردند.

فرشاد احمدزاده و صادق محرمی هم بدون مشکل در تمرینات گروهی شرکت کردند.

حفظ توپ و پرسینگ بخش بعدی تمرین سرخپوشان بود که با تاکید برانکو بر انجام صحیح آن در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در هفته دوم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا عصر سه شنبه در ابوظبی میهمان الوحده امارات خواهد بود.

کد مطلب 3918089

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