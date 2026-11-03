به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان به منظور شرکت در آیین تجلیل از محیط‌بانان برتر کشوری و علمی استان شامگاه سه‌شنبه از نمایشگاه «حیات وحش اصفهان به روایت تصویر و تندیس» بازدید کرد.

نمایشگاه «حیات وحش اصفهان به روایت تصویر و تندیس» به مناسبت گرامیداشت روز ملی محیط‌بان از نهم تا دوازدهم آبان‌ماه در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان واقع در خیابان باغ گلدسته و با هدف معرفی تنوع زیستی استان، آشنایی شهروندان با گونه‌های جانوری و زیستگاه‌ها و ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت برگزار شده است.

در این نمایشگاه آثار حسن مقیمی، طبیعت‌پژوه و عکاس حیات وحش، و پرویز جباری، تندیس‌گر حیات وحش، به نمایش درآمد. گونه‌های شاخص استان از جمله هوبره، زاغ‌بور، پلنگ، کاراکال، سیاه‌گوش و پرندگان شکاری در قالب تصویر و تندیس معرفی شدند.

هنر در اصفهان به حفاظت محیط‌زیست و تنوع زیستی گره خورده است

استاندار اصفهان در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تنوع زیستی اصفهان فوق‌العاده بالاست و مناطق حفاظت‌شده و پارک‌های ملی استان بکر و در کشور بی‌نظیر هستند، اظهار کرد: خوشبختانه هنرمندان ما هنر و حفاظت از محیط زیست را با یکدیگر پیوند داده اند.

جمالی‌نژاد افزود: به‌جای تاکسیدرمی و ایجاد نمایشگاه حیات وحش زنده، با خمیر و قالب هنری آثاری خلق شده که عین گونه‌ها را به نمایش می‌گذارد، مردم را با آن‌ها آشنا و نزدیک می‌کند، بدون آنکه جانی گرفته شود یا آسیبی به حیات وحش برسد.

استاندار خاطرنشان کرد: این خود یک فرهنگ‌سازی است؛ در اصفهان هنر به حفظ محیط زیست و گونه‌ها گره خورده و علاقه‌مندان به محیط زیست، این تنوع را با هنر خود به رخ جهان می‌کشند.

استاندار اصفهان در جریان این بازدید با ظرفیت‌های هنری و آموزشی نمایشگاه آشنا شد. این رویداد همزمان با گرامیداشت روز ملی محیط‌بان (هشتم آبان) برگزار شده و فرصتی برای ارج نهادن به تلاش محیط‌بانان در صیانت از حیات وحش و زیستگاه‌هاست.