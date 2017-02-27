با ۸۰ دلار هزینه از امنیت منزل تان مطمئن شوید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، در حالی که خرید ساده ترین انواع این دوربین های امنیتی حداقل ۳۰۰ دلار هزینه در بر دارد، دوربین EZVIZ Mini ۳۶۰ Plus با تنها ۸۰ دلار هزینه قابل خریداری است.

دوربین یاد شده اگر چه دارای دید ۳۶۰ درجه کامل نیست، اما قادر به حرکت لنز خود به صورت افقی و عمودی است تا مالک خانه بتواند از راه دور شرایط منزلش را به راحتی بررسی کند.

دوربین یاد شده تنها ۹ سانتیمتر ارتفاع دارد و لذا می توان آن را در گوشه ای از منزل جاساز کرد. دوربین یاد شده قابلیت نصب باتری را ندارد و باید به طور دائم به برق متصل باشد.

امکان نصب حافظه داخلی با ظرفیت حداکثر ۱۲۸ گیگابایت، پرت Ethernet، سازگاری با شبکه های وای – فای از جمله دیگر ویژگی های دوربین یاد شده است.

دوربین یاد شده دارای یک پوشش محافظ هم هست که البته چندان مستحکم نیست. انتقال اطلاعات این دوربین از طریق شبکه های وای – فای به صورت رمزگذاری شده صورت می گیرد.

از جمله دیگر امکانات این دوربین می توان به ضبط صدای محیط، قابلیت شناسایی تحرک مشکوک محیطی و اطلاع رسانی در این زمینه، امکان سازگار شدن و اتصال به دیگر ابزار هوشمند خانگی، قابلیت قراردادن دوربین در حالت خوب در صورت ورود مالک به منزل به طور خودکار و ... اشاره کرد.

مدیریت امکانات این دوربین با استفاده از یک برنامه تلفن همراه صورت می گیرد.