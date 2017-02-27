مدیریت جهادی و تفکر بسیجی دو بازوی پرتوان برای جهش در عرصه علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی صبح امروز با حضور در چهارمین جشنواره جهادگران علم و فناوری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات از محصولات تولید شده از سوی بسیج علمی پژوهشی و فناوری کشور بازدید کرد.

وی دراین مراسم با اشاره به تاثیر گذاری بی بدیل توسعه علمی در روند شتاب اقتصادی کشور گفت: رشد و شکوفایی فعالیت های علمی و فناوری در نسل جوان کشور به ویژه در میان بسیجیان مثال زدنی و قابل تحسین است.

دریابان شمخانی افزود: تنوع و گستردگی دستاوردهای علمی و پیشتازی نسل جوان تحصیل کرده در این عرصه نشان می دهد که می توان چون سالهای دفاع مقدس از ظرفیت های جوانان در عرصه های مختلف استفاده کرد و با اعتماد و اتکا به همین نخبگان جوان، بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور را مرتفع کرد.

وی عملکرد بسیج در مسیر اقدام و عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی را قابل قبول عنوان کرد وخاطر نشان ساخت: فرهنگ، تفکر و رفتار بسیجی به همراه مدیریت جهادی دو بازوی پرتوان به منظور ایجاد جهش در عرصه های علمی و فناوری است و این رویکرد بایستی به صورت فراگیر در سراسر کشور و در میان تمام اقشار و گروه های جامعه مفهوم سازی شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه رشد علمی و پیشرفت های مرتبط با آن قدرت ساز و امنیت آفرین هستند تاکید کرد: مجاهدت یک رزمنده که در صف مقدم دفاع از امنیت کشور تلاش می کند با دانشجو و کارآفرینی که در عرصه علم و تولید فعالیت می کند در مسیر ایجاد اقتدار و امنیت برای کشور قرار دارد.

شمخانی با تاکید بر ضرورت حل مشکلات اجتماعی با توسعه فرهنگ کار و تقویت روحیه جهادی در فعالیت های اقتصادی افزود: حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی می باشد و تکیه بر استعدادها و ذهن ها به جای تمرکز صرف بر منابع زیر زمینی کلید رفع آسیب های شکننده چون رکود، بیکاری و توسعه نیافتگی است.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با ابراز خرسندی از تلاش های صورت گرفته در دانشگاه آزاد اسلامی و ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان و محققان در عرصه های مختلف تصریح کرد: با توجه به تخصصی بودن تهدیدها و آسیب های نوین، برای حل آن نیز باید از ظرفیت های علمی و روحیه بسیجی بهره گیری کرد تا نتایج مطلوب و متناسب با نیازمندی های حیاتی کشور حاصل شود.