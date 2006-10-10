مشتركان برق خوزستان و كهگيلويه و بوير احمد 970 ميليارد ريال بدهكارند‏

حسين صالحي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در اهواز افزود: پرداخت نكردن مطالبات مشتركان استانهاي خوزستان و كهگلويه و بوير احمد به شركت برق اين منطقه باعث به تعويق افتادن پروژه هاي ساخت نيروگاه ها ، ايستگاه هاي فوق توزيع و بهينه سازي شبكه هاي توزيع شده است .
به گفته وي، اين درحالي است كه با اصلاح شبكه و ساخت تجهيزات مورد نياز و ايستگاه هاي توزيع برق ميزان خاموشي ها به نحو چشمگيري كاهش مي يابد.
صالحي ، بيشترين ميزان مطالبات شركت برق منطقه اي خوزستان را حدود 75 ميليارد ريال و مربوط به آبفا خوزستان دانست و افزود: همچنين شهرداري هاي نيز با 40ميليارد ريال بيشترين بدهي را دارند
شركت برق منطقه اي خوزستان دراستانهاي خوزستان و كهگيلويه وبوير احمد بيش از 890 هزار مشترك دارد.
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