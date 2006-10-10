مشتركان برق خوزستان و كهگيلويه و بوير احمد 970 ميليارد ريال بدهكارند‏

‏‏حسين صالحي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در اهواز افزود: پرداخت نكردن مطالبات مشتركان استان‌هاي خوزستان و كهگلويه و بوير احمد به شركت برق اين منطقه باعث به تعويق افتادن‏ پروژه هاي ساخت نيروگاه ها ، ايستگاه هاي فوق توزيع و‏ بهينه سازي شبكه هاي توزيع شده است .

به گفته وي، اين درحالي است كه با اصلاح شبكه و‏ ساخت تجهيزات مورد نياز و ايستگاه هاي توزيع برق ميزان خاموشي ها به‏ نحو چشمگيري كاهش مي يابد. ‏

صالحي ،‌ بيشترين ميزان مطالبات شركت برق منطقه اي خوزستان را حدود 75 ‏ ميليارد ريال و مربوط به آبفا خوزستان دانست و افزود: همچنين شهرداري هاي‏ نيز با 40ميليارد ريال بيشترين بدهي را دارند

شركت برق منطقه اي خوزستان دراستان‌هاي خوزستان و كهگيلويه وبوير احمد بيش از 890 هزار مشترك دارد.