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۱۸ مهر ۱۳۸۵، ۱۷:۲۶

مشاور مالي اداري شركت برق منطقه اي خوزستان در گفتگو با "مهر":‌

مشتركان برق خوزستان و كهگيلويه و بوير احمد 970 ميليارد ريال بدهكارند‏

مشاور مالي اداري شركت برق منطقه اي خوزستان با اشاره به طلب 970 ميليارد ريالي اين شركت از مشتركان خود در استان خوزستان و كهگيلويه و بوير احمد ،‌ گفت: تنها با 30درصد اين رقم مي توان 900كيلومتر روشنايي تلسكوپي احداث كرد.

‏‏حسين صالحي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در اهواز افزود: پرداخت نكردن مطالبات مشتركان استان‌هاي خوزستان و كهگلويه و بوير احمد به شركت برق اين  منطقه باعث به تعويق افتادن‏ پروژه هاي ساخت نيروگاه ها ، ايستگاه هاي فوق توزيع و‏ بهينه سازي شبكه هاي توزيع شده است .

به گفته وي، اين درحالي است كه با اصلاح شبكه و‏ ساخت تجهيزات مورد نياز و ايستگاه هاي توزيع برق ميزان خاموشي ها به‏ نحو چشمگيري كاهش مي يابد. ‏

صالحي ،‌ بيشترين ميزان مطالبات شركت برق منطقه اي خوزستان را  حدود 75 ‏ ميليارد ريال و مربوط به آبفا خوزستان دانست و افزود: همچنين شهرداري هاي‏  نيز با 40ميليارد ريال بيشترين بدهي را دارند

شركت برق منطقه اي خوزستان دراستان‌هاي خوزستان و كهگيلويه وبوير احمد بيش از 890 هزار مشترك دارد.

کد مطلب 391867

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