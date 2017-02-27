«هری پاتر» بالاخره اسکار برد!

خبرگزاری ایسنا نوشت: جوایز اسکار ۲۰۱۷ به برندگانش تقدیم شد و سینماگران این رویداد بینالمللی را جشن گرفتند. اما خوانندگان کتابهای «هری پاتر» هم در این شادی سهیم هستند؛ چرا که پس از ۱۴ بار نامزدی فیلمهای اقتباسی از کتابهای «رولینگ»، بالاخره «هیولاهای خارقالعاده و زیستگاه آنها» به نمایندگی از دنیای «هری پاتر» موفق شد تندیس اسکار را از آن خود کند.
بامداد امروز جوایز اسکار ۲۰۱۷ بین برندگانش تقسیم شد و سهم «هری پاتر»ها یک تندیس در بخش بهترین طراحی صحنه و لباس شد. فیلم «هیولاهای خارقالعاده و زیستگاه آنها» در بخش بهترین طراحی تولید هم نامزد شده بود اما آن را به «لالالند» باخت. علاوه بر این دو نامزدی، فیلمهای «هری پاتر» طی سالهای گذشته ۱۲ بار برای دریافت اسکار کاندیدا شده بود اما هرگز موفق به کسب این جایزه نشده بود. به نظر میرسد سال ۲۰۱۷ برای دنیای جادوگری کتابهای «رولینگ» و هوادارنش با سالهای قبل فرق میکند.
از زمان ساخت فیلمهای اقتباسی براساس هفتگانه «هری پاتر»، این مجموعه فیلم هر سال در بخشی نامزد اسکار میشد. «هری پاتر و هدیههای مرگ ۲» آخرین و هشتمین قسمت این چندگانه سینمایی بود که پیشبینی میشد در مراسم اسکار جایزه ببرد اما با وجود تلاشهای کمپینی برای جلب توجه آکادمی اسکار، این اتفاق نیفتاد.
امسال اما هیچ کمپینی در این زمینه شکل نگرفت و «کالین اتوود» موفق شد تندیس اسکار بهترین طراحی صحنه و لباس را به نمایندگی از خانواده «هری پاتر» به دست بگیرد. او پیشتر در آثاری چون «آلیس در سرزمین عجایب»، «سایههای سیاه»، «به سوی جنگل» و «سفیدبرفی و هفت کوتوله» فعالیت کرده بود.
«ادی ردمین» در «هیولاها»
«هیولاهای خارقالعاده و زیستگاه آنها» تاکنون بیش از ۸۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار در سینماهای جهان فروخته است. در این فیلم «ادی ردمین» بازیگر برنده اسکار انگلیسی، نقش قهرمان اصلی فیلم «نویت اسکامندر» عضو انجمن مخفی جادوگری نیویورک را بازی کرده. او سعی دارد موجودات جادویی را که از چمدان او فرار کردهاند، پیدا کنند. اتفاقات این فیلم در سال ۱۹۲۶ نیویورک اتفاق میافتد.
کمپانی فیلمسازی «برادران وارنر» برای ساخت فیلم «هیولاهای خارقالعاده و زیستگاه آنها» ۱۸۰ میلیون دلار هزینه کرده و میلیونها دلار را نیز صرف تبلیغ و بازاریابی این فیلم کرده و بنابر اعلام «جی.کی. رولینگ» که برای اولین بار خودش برای نگارش فیلمنامه دست به کار شده است، این فیلم جدید اولین قسمت از یک مجموعه جدید پنجقسمتی است که مستقل از هشت فیلم اصلی مجموعه «هری پاتر» ساخته میشود.
لیست نامزدی فیلمهای «هری پاتر» طی سالهای اخیر به شرح زیر است:
«هری پاتر و سنگ جادو»: بهترین کارگردانی هنری، بهترین طراحی صحنه و لباس، بهترین موسیقی اوریجینال
«هری پاتر و زندانی آزکابان»: بهترین موسیقی اوریجینال، بهترین جلوههای ویژه
«هری پاتر و گوش آتش»: بهترین کارگردانی هنری
«هری پاتر و شاهزاده دورگه»: بهترین تصویربرداری
«هری پاتر و هدیههای مرگ ۱»: بهترین کارگردانی هنری، بهترین جلوههای ویژه
«هری پاتر و هدیههای مرگ ۲»: بهترین کارگردانی هنری، بهترین جلوههای ویژه، بهترین چهرهپردازی
هفتگانه «هری پاتر» که به داستانهای پسرکی جادوگر میپردازد، پرفروشترین مجموعه کتاب جهان لقب گرفته و اقتباس سینمایی آنها چندین میلیارد دلار را برای تولیدکنندگان به ارمغان آورده است.
«هریپاتر و سنگ جادو» اولینبار در سال ۱۹۹۷ به چاپ رسید و پس از آن شش قسمت بعدی رمانهای «رولینگ» با موفقیتی روزافزون روانه بازار کتاب شدند. اقتباس سینمایی این هفت اثر در قالب هشت فیلم با بازی «دنیل رادکلیف» و «اما واتسون» نیز در فروش بالای این کتابها بیتاثیر نبوده است. از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ هشت فیلم «هری پاتر و سنگ جادو»، «هری پاتر و تالار اسرار»، «هری پاتر و زندانی آزکابان»، «هری پاتر و جام آتش»، «هری پاتر و محفل ققنوس»، «هری پاتر و شاهزاده دورگه» و «هری پاتر و یادگاران مرگ - قسمت اول و دوم» در سینماهای جهان اکران شدند و به فروشی بالغ بر هشت میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار دست یافتند.
«بلومزبری» ناشر کتابهای «هری پاتر»، فروش جهانی این رمانها را تاکنون ۴۵۰ میلیون نسخه اعلام کرده است. رمانهای مشهور «رولینگ» تاکنون به ۷۹ زبان دنیا ترجمه شدهاند.
نظر شما