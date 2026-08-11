حسینعلی محمدی شیرکلایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر سهشنبه در پی فعالیت سامانه بارشی و صدور هشدارهای هواشناسی، بارشهای شدید و رگباری در دامنهها و ارتفاعات بخش مرکزی و شهر زیراب شهرستان سوادکوه رخ داد.
وی افزود: شدت بارندگی در یکی از نقاط به حدی بود که طی مدت حدود هشت دقیقه ۵۵ میلیمتر بارش ثبت شد و در نتیجه، محورهای اصلی و فرعی منتهی به روستاهای اَنند، چرات و دراسله برای مدتی مسدود شدند.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به خسارات ناشی از بارندگی ادامه داد: بخشی از ابنیه فنی، پلها و آبروها آسیب دیده و آبگرفتگی تعدادی از واحدهای مسکونی، خسارت به بخشی از سردهنهها و انهار زراعی و همچنین اراضی شیبدار و کشاورزی گزارش شده است.
محمدی شیرکلایی گفت: با تأکید استاندار مازندران، دستگاههای اجرایی، مدیریت بحران شهرستان، نیروهای راهداری، شهرداری و گروههای امدادی بهصورت فوری برای بازگشایی محورهای ارتباطی و معابر و رسیدگی به مناطق آسیبدیده وارد عمل شدهاند و عملیات همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به تداوم ناپایداریهای جوی از مردم خواست ضمن توجه جدی به هشدارهای هواشناسی و توصیههای مدیریت بحران، از ترددهای غیرضروری در مناطق کوهستانی و توقف و استقرار در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند.
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