به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان خمیر به ریاست مراد زرهی فرماندار شهرستان و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی امام جمعه شهرستان، شیخ سید عبدالجلیل قتالی امام جمعه اهل سنت بندر خمیر و اعضای شورا برگزار شد.

فرماندار شهرستان خمیر در این جلسه با تسلیت رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره چهار شهید دانش‌آموز شهرستان در جنگ رمضان، اظهار کرد: سالی که گذشت سالی متفاوت در حوزه آموزش و پرورش بود.

مراد زرهی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید بر همکاری و هم‌افزایی برای اجرای پروژه مهر تأکید کرد و افزود: همه باید با همکاری و همافزایی به استقبال پروژه مهر برویم تا سال تحصیلی جدید با آرامش و نظم کامل آغاز شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری کنکور سراسری در شهرستان خمیر، تصریح کرد: همه بسترهای لازم برای برگزاری کنکور آماده خواهد شد و این رویداد بزرگ علمی با آرامش کامل برگزار می‌شود.

فرماندار خمیر، خاطرنشان کرد: در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ مردادماه ۸۷۵ داوطلب در پنج گروه آزمایشی علوم تجربی، علوم انسانی، ریاضی، هنر و زبان‌های خارجی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

زرهی افزود: از مجموع داوطلبان شهرستان ۶۴۵ نفر دختر و ۲۳۰ نفر پسر هستند و بیشترین تعداد داوطلب با ۳۸۹ نفر مربوط به گروه آزمایشی علوم انسانی است.

وی ادامه داد: این آزمون در چهار حوزه امتحانی برگزار می‌شود و داوطلبان در دو نوبت صبح و عصر روز پنجشنبه و نوبت صبح روز جمعه با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.