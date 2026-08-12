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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۶

چالش های تامین دارو از هند؛ مسدود بودن مسیرهای زمینی و آبی

چالش های تامین دارو از هند؛ مسدود بودن مسیرهای زمینی و آبی

رئیس سازمان غذا و دارو، در ارتباط با همکاری هند با کشورمان برای تأمین دارو، توضیحاتی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، با اشاره به همکاری هند در حوزه تأمین دارو، گفت: شرایط ویژه حاکم بر حمل‌ونقل بین‌المللی، روند انتقال دارو و مواد اولیه را با محدودیت مواجه کرد.

وی ادامه داد: به‌ دلیل نبود مسیر زمینی مستقیم میان ایران و هند، امکان انتقال محموله‌ها از طریق زمینی وجود نداشت. از سوی دیگر، شرایط ایجاد شده در مسیرهای دریایی و محدودیت‌های ناشی از محاصره، استفاده عادی از حمل‌ونقل دریایی را نیز با مشکل مواجه کرد و امکان بارگیری و انتقال برخی محموله‌ها از این مسیر فراهم نبود.

پیرصالحی با اشاره به محدودیت‌های حمل‌ونقل هوایی، اظهار کرد: در این بخش نیز به پروازهای ایرانی اجازه پرواز در برخی مسیرها داده نمی‌شد و در نتیجه امکان استفاده از ناوگان هوایی کشور برای انتقال محموله‌ها وجود نداشت. استفاده از پروازهای خارجی نیز به‌ عنوان مسیر جایگزین، نیازمند هماهنگی‌های بیشتر و فراهم شدن شرایط خاص خود بود.

وی تأکید کرد: بنابراین باید میان «تأمین دارو» و «انتقال دارو» تفاوت قائل شد؛ هند در بخش تأمین و فروش دارو همکاری و همراهی مناسبی با ایران داشت، اما محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی و اختلال در مسیرهای زمینی، دریایی و هوایی، انتقال محموله‌ها را با دشواری مواجه کرد.

کد مطلب 6914813
حبیب احسنی پور

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