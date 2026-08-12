چالش های تامین دارو از هند؛ مسدود بودن مسیرهای زمینی و آبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، با اشاره به همکاری هند در حوزه تأمین دارو، گفت: شرایط ویژه حاکم بر حملونقل بینالمللی، روند انتقال دارو و مواد اولیه را با محدودیت مواجه کرد.
وی ادامه داد: به دلیل نبود مسیر زمینی مستقیم میان ایران و هند، امکان انتقال محمولهها از طریق زمینی وجود نداشت. از سوی دیگر، شرایط ایجاد شده در مسیرهای دریایی و محدودیتهای ناشی از محاصره، استفاده عادی از حملونقل دریایی را نیز با مشکل مواجه کرد و امکان بارگیری و انتقال برخی محمولهها از این مسیر فراهم نبود.
پیرصالحی با اشاره به محدودیتهای حملونقل هوایی، اظهار کرد: در این بخش نیز به پروازهای ایرانی اجازه پرواز در برخی مسیرها داده نمیشد و در نتیجه امکان استفاده از ناوگان هوایی کشور برای انتقال محمولهها وجود نداشت. استفاده از پروازهای خارجی نیز به عنوان مسیر جایگزین، نیازمند هماهنگیهای بیشتر و فراهم شدن شرایط خاص خود بود.
وی تأکید کرد: بنابراین باید میان «تأمین دارو» و «انتقال دارو» تفاوت قائل شد؛ هند در بخش تأمین و فروش دارو همکاری و همراهی مناسبی با ایران داشت، اما محدودیتهای ناشی از شرایط جنگی و اختلال در مسیرهای زمینی، دریایی و هوایی، انتقال محمولهها را با دشواری مواجه کرد.
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