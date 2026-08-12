به گزارش خبرنگار مهر، از امروز چهارشنبه ۲۱ مرداد فیلم جدیدی اکران نشده است و سینماها در یک هفته اخیر براساس اعلام سامانه سمفا تا ساعت ۱:۳۰ چهارشنبه ۲۱ مرداد در ۱۶ هزار و ۱۹۳ سانس، ۳۴۷ هزار و ۸۲۷ مخاطب داشتند و به فروش حدودا ۵۱ میلیارد تومانی دست یافتند که حدود ۶ میلیارد تومان نسبت به هفته پیش افزایش پیدا کرده است.
به مناسبت فرارسیدن سالروز ارتحال پیامبر اسلام حضرت محمد (ص)، سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع) و سالروز شهادت امام رضا (ع)، سینماهای سراسر کشور از ساعت ۱۹ روز سه شنبه ۲۰ مرداد تا پایان روز پنجشنبه ۲۲ مرداد تعطیل هستند.
«زنده شور» صدرنشین جدول فروش شد
فیلم سینمایی «زنده شور» به تهیهکنندگی و کارگردانی کاظم دانشی از ۲۴ تیر اکران خود را آغاز کرده و با فروش ۱۵۵ هزار و ۴۸۹ بلیت به فروش ۲۳ میلیارد و ۲۵۴ میلیون تومانی دست یافته و در رتبه اول جدول فروش هفتگی قرار گرفته است. «زنده شور» درباره یک شب از کار مرتضی زند، نماینده دادستان است که برای اجرای حکم ۵ اعدامی متهم به قتل به شهر دیگری آمده است اما اجرای حکم اول تازه آغاز ماجرا است … .
بهرام افشاری، سارا بهرامی، حامد بهداد، امیر جعفری، شبنم مقدمی، صدف اسپهبدی، محمد ولیزادگان، رویا جاویدنیا، علیرضا محمدیآرا، عرفان ناصری، فرید سجادیحسینی، بهرام ابراهیمی، حسین پورکریمی، مارال فرجاد، محمد عسگری و تورج الوند فهرست پربازیگر این فیلم دانشی را تشکیل میدهند.
فیلم سینمایی «استخر» به کارگردانی سروش صحت از ۲۴ تیر اکران خود را آغاز کرد و با فروش ۱۳۱ هزار و ۹۶ بلیت به فروش ۱۹ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومانی رسید و در رتبه دوم قرار گرفت. امین حیایی، سحر دولتشاهی، مهران مدیری، کاظم سیاحی، علیرضا خمسه، پانته آ پناهی ها، بیژن بنفشه خواه، مجید یوسفی، سورنا صحت گروه بازیگران «استخر» را تشکیل می دهند.
فیلم «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» به کارگردانی بهمن گودرزی و تهیه کنندگی مشترک حمید پنداشته و احسان ظلی پور از ۹ دی ۱۴۰۴ اکران خود را آغاز کرده است. محسن کیایی، سام درخشانی، مهیار حسن و بهراد خرازی جزو بازیگران این فیلم هستند. «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» با فروش ۲۱ هزار و ۲۳۶ بلیت به فروش ۲ میلیارد و ۹۰۹ میلیون تومانی دست یافت.
فیلم سینمایی «لباس شخصی» به کارگردانی و نویسندگی امیرعباس ربیعی و تهیهکنندگی حبیب والینژاد با فروش ۹ هزار و ۴۵۹ بلیت به فروش یک میلیارد و ۱۵۴ میلیون تومانی دست یافت. مهدی نصرتی، توماج دانشبهزادی، مجید پتکی، مهیار شاپوری، زندهیاد میلاد افواج، عماد درویشی، احمد لشینی، شهاب بهرامی، روزبه رئوفی، کیوان محمودنژاد و ماهمنیر بیطاری از جمله بازیگران این فیلم هستند.
فیلم سینمایی «آنتیک» به تهیهکنندگی محمود بابایی و کارگردانی هادی نائیجی با فروش ۶ هزار و ۷۴ بلیت به فروش ۸۸۶ میلیون تومانی رسید. «آنتیک» داستان ابی و ولی را با بازی پژمان جمشیدی و بیژن بنفشهخواه روایت میکند. در کنار پژمان جمشیدی و بیژن بنفشهخواه، ستاره پسیانی، آناهیتا افشار، امیر نوروزی، غلامرضا نیکخواه، فرزین محدث، علی باقری، مجتبی شفیعی، هادی افتخارزاده، آرش نوذری، لادن ژافهوند، یدالله شادمانی، رحمان باقریان، مهدی قربانی و … بازیگران اصلی هستند که در این فیلم ایفای نقش کردهاند.
در خلاصه داستان این کمدی سینمایی آمدهاست: «انقلاب شده و کاسبی اِبی و وَلی، آنتیک بازهای قبل انقلاب کساد است اما افتادن گذرشان به یک امامزاده، مسیر زندگیشان را تغییر میدهد … .»
«سفر به لیمونیا» به کارگردانی کمال مقدم با فروش ۷ هزار و ۱۴ بلیت توانست ۸۱۸ میلیون تومان فروش به دست بیاورد. «سفر به لیمونیا» داستانی فانتزی و پر رمز و راز را با حضور شخصیتهایی چون غولی شیطون و لیمویی روایت میکند؛ جایی که با باز شدن یک چمدان، همهچیز دستخوش تغییر میشود.
بهاره رهنما، ابراهیم شفیعی، محمدرضا شیرخانلو، سروش مالمیر، باربد مالمیر، محمدجواد سیانکی، رادین آسیابان، النا عسگری، هلنا پیری، حسین مبینیپور، آذر، امیرمهدی اکبری، یاس عباسی، بهار باباربیع، سوین یادگاری، مهدی رفائی، عسل نوربخش، آندیا جوادزاده، آرمیا جوادزاده، امید باغبان، شایلین رستمی، متین محمدی، کیانوش کیانی، رادین طلوع، آراد جعفری، ساسان بنیحاتم، پرهام دهمرده، عسل نوربخش و کیان غفاری از جمله بازیگران این اثر هستند.
فیلم «تهران کنارت» به کارگردانی علی بهراد و تهیه کنندگی مجید کریمی با فروش ۵ هزار و ۱۶۷ بلیت به فروش ۷۷۱ میلیونی رسید. این فیلم با حضور بازیگرانی همچون علی شادمان، آناهیتا افشار، آیدا ماهیانی، رضا کولغانی، تینو صالحی، گلنوش قهرمانی، داود ونداده و علی مصفا ساخته شده است.
در خلاصه داستان «تهران کنارت» آمده است: این فیلم روایتی اجتماعی و تأملبرانگیز از تلاقی چند زندگی در میان شلوغی، هیاهو و روزمرگیهای شهر تهران است. این فیلم با نگاهی واقعگرایانه نشان میدهد چگونه انتخابهای کوچک و بزرگ، سرنوشت آدمها را به هم پیوند میزند و مسیر زندگیشان را تغییر میدهد. داستان تهران کنارت با فضایی شاعرانه و احساسی، تصویری متفاوت از روابط انسانی، تنهایی در کلانشهر تهران و چالشهای زندگی در پایتخت امروزی ایران ارائه میکند. این اثر با تمرکز بر دغدغههای اجتماعی و عاطفی، مخاطب را به تفکر درباره ارتباطات، سرنوشت و معنای همدلی در زندگی شهری دعوت میکند.
انیمیشن فانتزی «نبرد با خرچنگ» به تهیهکنندگی و کارگردانی مازیار محمدینژاد از چهارشنبه ۳۱ تیر اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز کرده است. این انیمیشن با فروش ۵ هزار و ۷۰۴ بلیت به فروش ۶۱۴ میلیون تومانی دست یافت. در خلاصه داستان «نبرد با خرچنگ» آمده است: سامی، کودک اسرارآمیزی که از دل یک حفره شگفتانگیز از آسمان به خاک جزیره شاد فرود میآید، داستانی عجیب به همراه دارد. او به همراه دریانوردهای کشتی سنایچ میخواهد به جنگ خرچنگی برود که در حال بلعیدن تمام شادیهای کودکانه است. آیا او در این سفر دشوار و هیجان انگیز موفق میشود؟
فیلم «خواب نما» به نویسندگی و کارگردانی رضا مقصودی از ۱۹ تیر اکران خود را در سینماها آغاز کرد و با فروش ۴ هزار و ۳۰۶ بلیت به فروش ۵۸۰ میلیون تومانی رسید.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: «برای بالا کشیدن ثروت بابابزرگ، باید رفت توی جلد مادربزرگ ...» جواد رضویان و بیژن بنفشه خواه بازیگران اصلی «خواب نما» هستند.
فیلم سینمایی «تاکسیدرمی» به کارگردانی محمد پایدار، نویسندگی محمد پایدار و محسن ملکی و تهیهکنندگی محمدجواد موحد در هفته گذشته یک هزار و ۲۱۳ بلیت فروخت و به فروش ۱۵۸ میلیون تومانی دست یافت. مجید صالحی، حسن معجونی و هادی کاظمی سه شخصیت محوری این کمدی هستند و بیژن بنفشهخواه، هدیه حسینینژاد، جواد خواجوی، آتوسا کلانتری و علیرضا مسعودی با حضور آناهیتا درگاهی سایر چهرههای این اثر پربازیگر هستند.
فیلم سینمایی «ماه پنهان» به کارگردانی محمدرضا یکانی و تهیه کنندگی ایرج محمدی با فروش ۸۰۳ بلیت به فروش ۱۰۸ میلیون تومانی رسید. لیندا کیانی، آرمین رحیمیان، فرزاد حسنی، امین میری، بهار قاسمی، سیاوش چراغی پور، رایحه تیموری، محمدرضا سروستانی، سیاوش حبیبی، حشمت آرمیده، به همراه هنرمندان خردسال آیان یاربیگی و آوا روستایی بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.
انیمیشن سینمایی «شمشیر و اندوه» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی و تهیهکنندگی مهدی جعفری با فروش ۲۲۷ بلیت به فروش ۱۸ میلیون تومان دست یافت. انیمیشن «شمشیر و اندوه» که یک اثر ۹۲ دقیقهای است از زمان به شهادت رسیدن امام حسن مجتبی (ع) آغاز میشود و وقایع را تا زمانی که امام حسین (ع) وارد کربلا میشود به تصویر میکشد.
فیلم سینمایی «بهشت تبهکاران» ساخته مسعود جعفری جوزانی به تهیهکنندگی علی قائممقامی با فروش ۲۴ بلیت، ۴ میلیون و ۲۲۴ هزار تومان فروش داشت. این فیلم سرگذشت حسن جعفری کارمند شرکت نفت ایران و انگلیس است که اسیر توطئه ای شوم میشود. بازیگران فیلم امیرحسین آرمان، لادن مستوفی، سحر جعفری جوزانی، رضا یزدانی، پژمان بازغی، هومن برق نورد، بهنام تشکر، افسانه بایگان، حمید گودرزی، حسام منظور، فخرالدین صدیق شریف، رضا شفیعی جم، علیرضا جلالیتبار، اسماعیل خلج، فریبا متخصص، محمدرضا هاشمی، جواد طوسی، سهیل برخورداری، حمید متقی و فتح الله جعفری جوزانی هستند.
فیلم سینمایی «قمارباز» ساخته محسن بهاری به تهیهکنندگی سجاد نصرالهی نسب با فروش ۱۴ بلیت، یک میلیون تومان فروخت. فیلم سینمایی «قمارباز» در ژانر معمایی- جاسوسی داستانی درباره حمله سایبری به یکی از بانکهای کشور را در روزهای جنگ ۱۲ روزه روایت میکند. کورش تهامی، آرمین رحیمیان و شبنم قربانی بازیگران اصلی این فیلم هستند و امیر نوروزی، روشان رستمپور و عماد امامی نیز در آن ایفای نقش کردهاند.
فروش کلی فیلمها
فروش کلی فیلمهای روی پرده به ترتیب فروش به شرح زیر است:
«ماجراجویی در جزیره جیمز باند»: ۱۱۵ میلیارد و ۴۲۶ میلیون تومان
«زنده شور»: ۸۴ میلیارد و ۹۳۱ میلیون تومان
«استخر»: ۷۷ میلیارد و ۶۷۳ میلیون تومان
«آنتیک»: ۵۹ میلیارد و ۷۵۶ میلیون تومان
«تهران کنارت»: ۵۴ میلیارد و ۱۹۶ میلیون تومان
«تاکسیدرمی»: ۱۶ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان
«سفر به لیمونیا»: ۱۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان
«خواب نما»: ۴ میلیارد و ۷۲۷ میلیون تومان
«لباس شخصی»: ۳ میلیارد و ۷۷۳ میلیون تومان
«قمارباز»: یک میلیارد و ۹۰۹ میلیون تومان
«بهشت تبهکاران»: یک میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان
«نبرد با خرچنگ»: یک میلیارد و ۷۷۸ میلیون تومان
«شمشیر و اندوه»: ۲۲۷ میلیون تومان
«ماه پنهان»: ۲۱۷ میلیون تومان
نظر شما