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۹ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۲۶

با حضور رهبر معظم انقلاب برگزار شد؛

اولین شب مراسم عزاداری حضرت فاطمه (س) در حسینیه امام خمینی

اولین شب مراسم عزاداری حضرت فاطمه (س) در حسینیه امام خمینی

اولین شب مراسم عزاداری حضرت فاطمه (س) با حضور رهبر معظم انقلاب، در حسینیه امام خمینی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، اولین شب مراسم عزاداری حضرت صدیقه‌ی کبری فاطمه‌ی زهرا(سلام‌الله‌علیها)در حسینیه‌ی امام خمینی (رحمه‌الله) آغاز شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین صدیقی، فضائل و مقامات معنوی حضرت فاطمه (سلام‌الله‌علیها) را بسیار برتر از فهم و درک عقول بشری خواند و با اشاره به فرازهایی از خطبه‌ی فدکیه‌ی آن حضرت، افزود: اطاعت از دستورات اهل‌بیت (علیهم‌السلام) در جامعه‌ی اسلامی، اصلی اساسی، و موجب برقراری عدالت و وحدت است.

همچنین در این مراسم آقای ارضی بر مصائب ام‌الائمة حضرت صدیقه‌ی کبری (سلام‌الله‌علیها) به مرثیه‌سُرایی و نوحه‌خوانی پرداخت.

کد مطلب 3919288
محمد مهدی ملکی

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