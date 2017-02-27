اولین شب مراسم عزاداری حضرت فاطمه (س) در حسینیه امام خمینی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، اولین شب مراسم عزاداری حضرت صدیقه‌ی کبری فاطمه‌ی زهرا(سلام‌الله‌علیها)در حسینیه‌ی امام خمینی (رحمه‌الله) آغاز شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین صدیقی، فضائل و مقامات معنوی حضرت فاطمه (سلام‌الله‌علیها) را بسیار برتر از فهم و درک عقول بشری خواند و با اشاره به فرازهایی از خطبه‌ی فدکیه‌ی آن حضرت، افزود: اطاعت از دستورات اهل‌بیت (علیهم‌السلام) در جامعه‌ی اسلامی، اصلی اساسی، و موجب برقراری عدالت و وحدت است.

همچنین در این مراسم آقای ارضی بر مصائب ام‌الائمة حضرت صدیقه‌ی کبری (سلام‌الله‌علیها) به مرثیه‌سُرایی و نوحه‌خوانی پرداخت.