تیلرسون: «مصر» شریک حقیقی آمریکا در خاورمیانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، «سامح شکری» وزیر امور خارجه مصر روز دوشنبه در سفر به واشنگتن با «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا دیدار کرد.

رسانه های مصری به نقل از «احمد ابو زید» سخنگوی رسمی وزارت خارجه مصر گزارش دادند که در این دیدار روابط راهبردی واشنگتن-قاهره و تقویت این روابط در دوران زمامداری دولت جدید آمریکا مورد بحث قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، سامح شکری در گفتگو با تیلرسون پیرامون مسائل مرتبط با بحران های خاورمیانه، موضع مصر در قبال سوریه را بر اهمیت حمایت از خواسته های مردم این کشور و حفظ حاکمیت و وحدت سوریه از طریق دستیابی به راهکار سیاسی مورد توافق تمام طرف های بحران مبتنی دانست.

بنا بر اعلام سخنگوی وزارت خارجه مصر، تیلرسون در دیدار با شکری از قاهره به عنوان شریکی حقیقی برای واشنگتن در منطقه خاورمیانه یاد کرده و بر اهتمام آمریکا به حمایت از مصر برای پشت سر گذاشتن تمام چالش های سیاسی، اقتصادی و امنیتی تاکید کرده است.