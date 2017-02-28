به گزارش خبرنگار مهر، کتابفروشی‌نشر دف روز چهارشنبه ۱۱ اسفند ماه میزبان نشستی به منظور معرفی و نقد مجموعه آثار ترجمه شده از لئو لئونی نویسنده و تصویرگر مشهور اروپایی است که با سرپرسیتی غلامرضا امامی ترجمه و منتشر شده است.

این مجموعه که با عناوین «نوازنده» «شاعر» «هر چیزی رنگی دارد» «درخت الفبا» در سال جاری از سوی نشر به‌نگار منتشر شده است.

لئو لئونی مولف این آثار ار نویسندگان سرشناس ادبیات کودک و نوجوان در دنیاست که با ارجاع بیشتر قصه‌های خود به حیوانات، چنان آهنگ پر جوش و خروشی در میان مخاطبان کودک و نوجوان ایجاد کرد که توانست هر دو گروه از این مخاطبان را به خود جذب کند.

در مراسم معرفی و نقد ترجمه آثار وی به فارسی در کنار غلامرضا امامی، نوش‌آفرین انصاری، نیره توکلی، شهرام اقبال زاده و احمد مسجد جامعی نیز حضور خواهند داشت.

این مراسم روز چهارشنبه از ساعت ۱۶:۳۰ در کتابفروشی نشر دف در ضلع غربی پل سیدخندان برگزار می‌شود.