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۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۳۴

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس:

مناطق بسیاری در ایذه و دهدز از آب پایدار برخوردار نیستند

مناطق بسیاری در ایذه و دهدز از آب پایدار برخوردار نیستند

اهواز - نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس گفت: مناطق بسیاری از ایذه و دهدز به رغم اینکه آب از ۲۰۰ کیلومتری این منطقه رد می شود از آب پایدار برخوردار نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله خادمی ظهر امروز سه شنبه در بازدید محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور از سد کارون سه اظهار کرد: سه سد اطراف دهدز داریم ولی این شهر آب و برق درست و حسابی ندارد با توجه به اینکه در گذشته مردم برخورداری بودند و این منطقه اکنون بزرگترین موزه سر باز ایران با داشته ها و اشیا باستانی است.

وی افزود: متاسفانه تمام اشیای باستانی منطقه را بردند و حتی به شیرهای سنگی قبور هم رحم نکرده و آنها را نیز برده و می برند. کسی به این منطقه رسیدگی نکرده است و تقاضا دارم که حمایت ویژه ای از آن داشته باشید.

نماینده مردم ایذه در مجلس عنوان کرد: مردم به ما رای دادند و باید خدمتگزار آنها باشیم و تقاضا داریم تا خدماتی در شان این مردم به آنها ارائه داده شود.

 خادمی بیان کرد: برای مردم شمال شرق خوزستان سوال پیش می آید که چرا هیچ گونه رسیدگی به آنها نمی شود و به دنبال آن دچار ابهام شده اند.

وی گفت: امیدوارم که حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور باعث تغییر اقبال مردم این منطقه و بهبود وضعیت آنها شود.

نماینده مردم ایذه در مجلس اظهار کرد: آب از ۲۰۰ کیلومتر این منطقه رد می شود ولی یک متر آن برداشت نمی شود؛ حتی مناطق بسیاری از ایذه و دهدز از آب پایدار برخوردار نیستند.

 خادمی با اشاره به اینکه بیشترین کشته های کشور در جاده ایذه است، گفت: محور ایذه یک جاده ملی است که ۶۵ درصد کامیون های خروجی از خوزستان از همین جاده عازم اصفهان، تهران و استان های دیگر می شوند. این جاده در سال گذشته ۲۰۰ کشته زخمی داده که تعداد آنها بیشتر از جنگ روسیه و گرجستان است.

وی گفت: از مسئولان ملی فقط خواستار حل این مشکلات جاده ای و تامین آب هستیم تا مردم رفاه بیشتری داشته باشند.

کد مطلب 3920138

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