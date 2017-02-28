مناطق بسیاری در ایذه و دهدز از آب پایدار برخوردار نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله خادمی ظهر امروز سه شنبه در بازدید محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور از سد کارون سه اظهار کرد: سه سد اطراف دهدز داریم ولی این شهر آب و برق درست و حسابی ندارد با توجه به اینکه در گذشته مردم برخورداری بودند و این منطقه اکنون بزرگترین موزه سر باز ایران با داشته ها و اشیا باستانی است.

وی افزود: متاسفانه تمام اشیای باستانی منطقه را بردند و حتی به شیرهای سنگی قبور هم رحم نکرده و آنها را نیز برده و می برند. کسی به این منطقه رسیدگی نکرده است و تقاضا دارم که حمایت ویژه ای از آن داشته باشید.

نماینده مردم ایذه در مجلس عنوان کرد: مردم به ما رای دادند و باید خدمتگزار آنها باشیم و تقاضا داریم تا خدماتی در شان این مردم به آنها ارائه داده شود.

خادمی بیان کرد: برای مردم شمال شرق خوزستان سوال پیش می آید که چرا هیچ گونه رسیدگی به آنها نمی شود و به دنبال آن دچار ابهام شده اند.

وی گفت: امیدوارم که حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور باعث تغییر اقبال مردم این منطقه و بهبود وضعیت آنها شود.

نماینده مردم ایذه در مجلس اظهار کرد: آب از ۲۰۰ کیلومتر این منطقه رد می شود ولی یک متر آن برداشت نمی شود؛ حتی مناطق بسیاری از ایذه و دهدز از آب پایدار برخوردار نیستند.

خادمی با اشاره به اینکه بیشترین کشته های کشور در جاده ایذه است، گفت: محور ایذه یک جاده ملی است که ۶۵ درصد کامیون های خروجی از خوزستان از همین جاده عازم اصفهان، تهران و استان های دیگر می شوند. این جاده در سال گذشته ۲۰۰ کشته زخمی داده که تعداد آنها بیشتر از جنگ روسیه و گرجستان است.

وی گفت: از مسئولان ملی فقط خواستار حل این مشکلات جاده ای و تامین آب هستیم تا مردم رفاه بیشتری داشته باشند.