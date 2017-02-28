بانک پاسارگاد موفق به دریافت تندیس سیمین تعالی سازمانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک پاسارگاد، این بانک در ششمین سال حضور خود در این جایزه، طی فرآیند سنجش و ارزیابی تعالیسازمانی که به همت سازمان مدیریتصنعتی انجام میشود، موفق شد بهعنوان سرآمدترین شرکت در حوزه خدمات، تندیس سیمین را دریافت کند.
بر اساس این خبر، جایزه ملی بهرهوری و تعالی سازمانی از معتبرترین و جامعترین ارزیابیهای ملی در کشور است و عملکرد سازمانهایی که در فرآیند دریافت این جایزه شرکت میکنند، بر اساس معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM ارزیابی میشود.
این الگو تمام زوایای سازمانها را در نظر گرفته و رویکردها و نتایج را بهطور متوازن مورد ارزیابی قرار میدهد.
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