بانک پاسارگاد موفق به دریافت تندیس سیمین تعالی سازمانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط‌ عمومی بانک‌ پاسارگاد، این بانک در ششمین سال حضور خود در این جایزه، طی فرآیند سنجش و ارزیابی تعالی‌سازمانی که به همت سازمان مدیریت‌صنعتی انجام می‌شود، موفق شد به‌عنوان سرآمدترین شرکت در حوزه خدمات، تندیس سیمین را دریافت کند.

بر اساس این خبر، جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی از معتبرترین و جامع‌ترین ارزیابی‌های ملی در کشور است و عملکرد سازمان‌هایی که در فرآیند دریافت این جایزه شرکت می‌کنند، بر اساس معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM ارزیابی می‌شود.

این الگو تمام زوایای سازمان‌ها را در نظر گرفته و رویکردها و نتایج را به‌طور متوازن مورد ارزیابی قرار می‌دهد.