  1. بازار
  2. بازار
۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۰۱

در چهاردهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی؛

بانک پاسارگاد موفق به دریافت تندیس سیمین تعالی سازمانی شد

بانک پاسارگاد موفق به دریافت تندیس سیمین تعالی سازمانی شد

 بانک‌پاسارگاد در چهاردهمین دوره جایزه تعالی سازمانی با موضوع «تعالی در خدمت جامعه»، موفق به دریافت تندیس سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط‌ عمومی بانک‌ پاسارگاد، این بانک در ششمین سال حضور خود در این جایزه، طی فرآیند سنجش و ارزیابی تعالی‌سازمانی که به همت سازمان مدیریت‌صنعتی انجام می‌شود، موفق شد به‌عنوان سرآمدترین شرکت در حوزه خدمات، تندیس سیمین را دریافت کند.

بر اساس این خبر، جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی از معتبرترین و جامع‌ترین ارزیابی‌های ملی در کشور است و عملکرد سازمان‌هایی که در فرآیند دریافت این جایزه شرکت می‌کنند، بر اساس معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM ارزیابی می‌شود.

این الگو تمام زوایای سازمان‌ها را در نظر گرفته و رویکردها و نتایج را به‌طور متوازن مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

کد مطلب 3920214

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها