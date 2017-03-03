هواداران پرسپولیس برانکو را غافلگیر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، هواداران تیم فوتبال پرسپولیس امروز جمعه پس از تمرین سرخپوشان با تهیه کیکی از تصویر برانکو ایوانکوویچ از وی به جهت نتایج و کیفیت بازی‌های پرسپولیس تقدیر کردند.

برانکو که از دیدن کیک تصویر خود بسیار مهیج و خرسند شده بود، از آنها تشکر کرد و قول داد برای رسیدن پرسپولیس به اهداف بالاتر از هیچ تلاشی فرو گذاری نکند.

سرمربی پرسپولیس در ادامه گفت: حمایت شما همیشه بزرگترین کمک و همکاری است تا ما با هم بتوانیم به هدف‌های بزرگتری در ایران و آسیا برسیم.

هواداران هم ضمن تقدیر از سرمربی تیم خود، از تلاش باشگاه و بازیکنان نیز تشکر کرده و از آنها خواستند با تمام قوا در میادین حاضر شوند تا با اتحاد کامل بتوانیم به قهرمانی در دو جام برسیم.