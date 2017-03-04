لستر سیتی برابر هال سیتی پیروز شد/ برد ساوتهمپتون برابر واتفورد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و هفتم رقابتهای لیگ برتر انگلیس روز شنبه با برگزاری دیدارهای همزمان پی گرفته شد که طی آن در یکی از دیدارهای انجام گرفته تیم لستر سیتی در ورزشگاه خانگی خود با نتیجه ۳ بر یک هال سیتی را شکست داد.

در این بازی ابتدا سام کلاکس در دقیقه ۱۴ هال سیتی را پیش انداخت اما کریستین فولکس (۲۷)، ریاض محرز (۶۰) و تام هادلستون (۹۱ - گل به خودی) با گل های خود نتیجه را به سود لستر تغییر دادند. لستر سیتی با این برد ۲۷ امتیازی شد اما از رده پانزدهم جدول تکان نخورد.

نتایج دیدارهای همزمان به این ترتیب است:

* استوک سیتی ۲ - میدلزبورو صفر

* وست برومویچ صفر - کریستال پالاس ۲

* واتفورد ۳ - ساوتهمپتون ۴

* سوانزی ۳ - برنلی ۲

* لستر سیتی ۳ - هال سیتی یک