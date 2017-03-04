به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ستارگان فوتبال و فوتسال دنیا امروز شنبه در دیداری نمادین در لبنان به مصاف هم می روند. در این مسابقه چهره های سرشناسی از جمله «پائولو مالدینی» کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایتالیا و آث میلان در کنار «رایان گیگز» کاپیتان پیشین منچستریونایتد حضور دارند. همچنین «علا حبیل» بازیکن پیشین تیم ملی بحرین هم به این مسابقه دعوت شده است.

از فوتسالی ها هم وحید شمسایی آقای گل فوتسال دنیا از ایران و همچنین «فالکائو» اسطوره فوتسال برزیلی هم در این مسابقه شرکت می کنند.

مراسم پیش از این مسابقه شب گذشته در لبنان برگزار شد و حاضران در این مراسم با هم عکس یادگاری گرفتند.