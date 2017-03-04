علی رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، به صحبتهای تند کریم بهرامی رئیس هیات فوتبال استان قم درباره مسئولان باشگاه یاسین پیشرو واکنش نشان داد و اعلام کرد، قرار بوده تا پیش از بازی یاسین با شهرداری ساوه صورتجلسه واگذاری تیم از هیات فوتبال به دستش برسد که این اتفاق رخ نداده است. وی همچنین با بیان اینکه در صورت امضا نشدن این صورتجلسه، تیم یاسین در بازی با گیتی پسند حاضر نمی شود، از پیگیری قضیه در مراجع قضایی خبر داد. مشروح گفتگوی رحمانی در زیر می آید:

چه اتفاقاتی می افتد که بخش خصوصی دلسرد می شود؟

اگر به گذشته فوتسال قم در سالهای اخیر نگاه کنید، متوجه می شوید که اسپانسرهای زیادی می آیند و خیلی زود هم می روند. اینکه یاسین پیشرو هم می آید و این اتفاقات رخ می دهد، آفتابی است که دلیل بر آفتاب می آید. بخش خصوصی حاضر است میلیاردی برای ورزش قم هزینه کنند ولی چه اتفاقاتی درون تشکیلات این استان می افتد که بعد از مدتی دلسرد می شوند؟ آیا بخش خصوصی از حضور در ورزش درآمدی دارد یا پولش را هدر می دهد؟ بعضی ها می گویند پول ماهان تندیس تمام شد و از فوتسال رفت و حالا هم پول یاسین پیشرو تمام شده است. اینها صحبتهایی است که بعضی ها برای مشخص نشدن اشتباهات خودشان آنرا مطرح می کنند و صحت ندارد.

بخش دولتی در تامین ۱۰۰ میلیون تومان می ماند، ما میلیاردی هزینه می کنیم

ما سال گذشته لیگ را با قدرت آغاز کردیم. همه کاری برای تیم انجام دادیم ولی بعضی ها زیاده خواهی کردند. گفتیم اشکال ندارد. آنقدر کار مدیریتی بلدیم که بدانیم سهم چه کسانی را چه مقدار بدهیم. اعلام کردیم مدیریت از ما، فراهم کردن زیرساختها با شما. بخش خصوصی میلیاردی هزینه می کند ولی بخش های دولتی در تامین ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار می مانند. امسال هم پروسه واگذاری طول کشید تا یک هفته مانده به آغاز لیگ. بعضی ها می گفتند ما نمی توانیم تیمداری کنیم و دنبال بهانه هستیم ولی دیدند که وقتی صورت جلسه واگذاری تیم تا بهمن ماه امضا شد، کارمان را آغاز کردیم و با وجود بازیکنان با غیرت که ۲۰، ۳۰ درصد قراردادشان را گرفته بودند، در لیگ ماندیم.

دلیل دارد که می گوییم خیانتکار

اگر به عده ای از بازیکنان می گوییم خیانتکار دلیل دارد. ما می توانستیم قرارداد آنها را بعد از اقدام به اعتصاب، یکطرفه فسخ کنیم. با این حال آنها نامه زدند و خواستند که به تیم برگردند. بنده حتی رضا حیدریان سرمربی تیم را راضی کردم که سه بازیکن مذکور برگردند. اینکه آنها روز گذشته گفتند رحمانی ۲۰ بار با ما تماس گرفته که به تیم برگردیم. درست است ولی وظیفه من به عنوان مدیرعامل این بود که شما را به راه راست برگردانم!

باید ترمز اجحاف را می کشیدیم

کوچکترین خواهش ما از آقای بهرامی رئیس هیات فوتبال قم این بود که یک تضمینی برای واگذاری تیم به ما بدهند. بهرامی قول داده بود که این کار را می کند ولی یکباره حرفش را عوض کرد. اگر انتخابات هیات فوتبال قم برگزار شد و یک نفر دیگر به عنوان رئیس این هیات انتخاب شد تکلیف ما چه می شود؟ ما قبل از بازی روز گذشته به شهرداری ساوه به بازیکنانمان پول دادیم تا ثابت کنیم مشکل مالی نداریم. آقای بهرامی توافقنامه را نیاورد و تا ساعت ۱۷:۳۰ وقت کشی کرد. ما هم در اعتراض به این حرکت، وارد زمین نشدیم. به هر حال باید ترمز اجحاف در حق بخش خصوصی یک جا کشیده می شد. چرا آقایان روز گذشته صورت جلسه واگذاری تیم را نیاوردند در حالی که قول داده بودند این کار را می کنند. مشخص است که برنامه ای از پیش تعیین شده است.

فکر می کردید احمق هستیم و اینبار هم رحم می کنیم؟

آقای بهرامی ما را متهم به دزدی کرده است در حالی که فروش بلیت این مسابقه دست ما نیست و دست هیات فوتبال است. من روزهای قبل از مسابقه با شهرداری ساوه به آقای بهرامی گفته بودم اگر صورتجلسه واگذاری تیم را نیاورد، بازی نمی کنیم. آقای بهرامی! شما که می دانستید آنرا امضا نمی کنید چرا بلیت فروشی کردید؟ دزدی کار کسی است که می داند بازی برگزار نمی شود و بلیت فروشی می کند. شما فکر کرده اید ما احمق هستیم و اینبار هم رحم می کنیم تا تیم بازی کند؟

بهرامی حرفش را عوض کرد و تلفنش را جواب نداد

از رئیس هیات فوتبال قم فایل صوتی دارم که به صراحت گفت مشکلی با صورتجلسه و واگذاری تیم ندارم. ایشان اعلام کرد اگر آقای عابدی رئیس اداره ورزش و جوانان را ببیند و امضای او را بگیرد، صورتجلسه را برای ما می آورد. در حالی که در بازی روز گذشته صبای قم با فولاد خوزستان در کنار آقای عابدی نشسته بود و تلفن همراهش را جواب نمی داد. از طریق یک رابط قصد داشتم با بهرامی صحبت کنم که تلفن را نگرفت. چرا نیم ساعت مانده به آغاز بازی حرفتان را عوض می کنید و صورتجلسه را نمی آورید؟ چرا همان شب شهادت حضرت فاطمه (س) که با هم صحبت کردیم، این حرف را نزدید؟

علیه کسانی شعار بدهند که نمی خواهند تیمشان سرپا شود

تماشاگران در سالن به بنده و مسئولان تیم شعار دادند. اشکالی ندارد چون آنها ظاهر را می بینند. از مردم قم می خواهم باطن ماجرا را درک کنند. اگر ما هم از این تیم برویم، یک اسپانسر دیگر را با سلام و صلوات می آورند و همین بلاها را سرشان می آورند. مردم باید به جای من علیه کسانی شعار بدهند که نمی خواهند تیمشان یکبار برای همیشه سرپا شود.

از این آشفته بازار سود می برند

هیات فوتبال استان قم دوست ندارد تیم فوتسال را واگذار کند. مثل اینکه دوستان از آشفته بازار تیم ها در قم سود می برند. از تیم فوتبال صبای قم هم به همین شکل ولی ما تا آخر می ایستیم. دوستان از تیرماه به ما قول واگذاری تیم را داده بودند. اگر این کار را نکنند، کار را به مراجع قضایی می کشانیم و تا ریال آخر هزینه هایمان را می گیریم. ما از آن دسته افرادی نیستیم که اگر اذیتمان کنند، فرار کنیم بلکه تا آخر پای کار می ایستیم.

تیم واگذار نشود با گیتی پسند هم بازی نمی کنیم

امیدواریم تا چند روز آینده مشکل واگذاری تیم حل شود. در اینصورت با قدرت مقابل گیتی پسند بازی می کنیم و تا ثانیه آخرجوانمردانه در لیگ حضور خواهیم داشت. با شناختی که از رئیس اداره ورزش و جوانان قم دارم می دانم این مشکل در روزهای آینده حل می شود؛ در غیر اینصورت با گیتی پسند هم بازی نمی کنیم!