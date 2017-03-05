بهمن نامورمطلق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیش از یک سال است که بخشی از ساختمان سازمان میراث فرهنگی به شو روم و نمایش صنایع دستی اختصاص پیدا کرده؛ ما در حال حاضر بر آن هستیم تا این مرکز نمایش را گستردهتر کنیم. به این معنی که با موافقت رئیس سازمان میراث فرهنگی، قرار است فروشگاه صنایعدستی که در خیابان ویلا و در مجاورت ساختمان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران قرار دارد و به بخش خصوصی اجاره داده شده را در اختیار بگیریم و به شوروم ملی تبدیل کنیم.
معاون صنایعدستی کشور، هدف از شکلگیری مراکز نمایش را حدف واسطهها دانست و افزود: اگر واسطهها حذف شوند و ما بتوانیم دست تولیدکننده را در دست صادرکننده یا تاجر بگذاریم، اتفاق خوبی خواهد افتاد. این مرکز نمایش ملی هم قرار است به بورس صنایع دستی تبدیل شود و بهترین آثار در آن به نمایش درآیند تا فروشندگان، نمایندگان بانکها و سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی به آن مراجعه کنند و آنچه میخواهند را سفارش دهند.
نامورمطلق با اشاره به این که صنایعدستی که در این مرکز به نمایش درمیآیند باید سفارشپذیر باشند گفت: همه کارها باید سفارشپذیر باشند و اگر این ویژگی در فرآوردههای دستی نباشد، از چرخه بازرگانی خارج میشوند. البته این مرکز، تنها فضایی برای آشنایی با آثار مختلف و ارتباط با هنرمندان صنایع دستی در سراسر کشور است و جنبه فروشگاهی ندارد.
وی در ارتباط با چگونگی انتخاب آثاری که در نخستین شوروم ملی به نمایش درمیآیند گفت:ما با مدیران کل میراث فرهنگی و صنایع دستی در استانهای مختلف در ارتباط هستیم و از آنها میخواهیم تا هنرمندان برتر خود را شناسایی و کارهاشان را برای ما ارسال کنند تا در این مرکز به نمایش گذاشته شود. این فضا باعث تنظیم بازار، دیده شدن آثار و حذف واسطهها میشود.
نامورمطلق در پاسخ به این که شوروم صنایع دستی تا چه اندازه در جلب نظر هیئتهای تجاری موفق خواهد بود هم بگفت: ما باید نمایشگاههای خارج از کشور را به عنوان اولین ویترین بازاریابی صنایع دستی جدی میگرفتیم. به همین خاطر، مذاکره با هیئتهای تجاری را آغاز کردیم و مراکز نمایش را به قصد جلب و جذب هیئتهای تجاری صنایع دستی تشکیل دادیم تا نمونههای مختلف از استانهای متفاوت را یک جا گرد آوریم. قبل از شکلگیری این فضا باید میگفتیم برای معرفی با صنایع دستی ایران به به اصفهان و شیراز بروید حالا همه فرآوردههای دستی ما، از استانهای مختلف، در یک جا جمع شدهاند و این امکان خوبی است تا علاقهمندان با هنر هرمزگان و سیستان و بلوچستان و کردستان و گیلان و همدان و اصفهان آشنا شوند.
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