«و چند داستان دیگر» پیام لاریان به ایرانشهر می آید

به گزارش خبرنگار مهر، پیام لاریان که پیش از این با نمایش «پرسه های موازی» موفق به دریافت جایزه نویسندگی و کارگردانی از سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر شده بود، با همراهی سعید حسنلو، نمایش «و چند داستان دیگر» را در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه خواهد برد.

در این نمایش که همچون آثار قبلی این کارگردان جوان، به تجزیه و آنالیز جریان خشونت در جامعه می پردازد، بازیگرانی چون مهدی حسینی نیا، حمید رحیمی، معصومه کریمی، مجتبی فلاحی، سینا کرمی، افشین زمانی، الهه شه پرست، سجاد تابش، کیوان ساکت اف، عامر مسافر، ملودی آرام نیا و مریم نقیبی به ایفای نقش می پردازند.

سعید حسنلو به عنوان مشاور هنری و طراح صحنه، ایمان یزدی به عنوان مدیر تولید، سمانه احمدی مطلق به عنوان طراح لباس، آزاده بخشی به عنوان دستیار کارگردان، مهران انامی به عنوان مدیر صحنه، مهدی دوایی به عنوان طراح گرافیک، سمانه حجاران به عنوان عکاس، مینا فرهمند به عنوان مدیر اجرا و علی پالیزدار به عنوان مجری طرح این نمایش را همراهی می کنند.

در خلاصه داستان این نمایش که از ۱۷ فروردین ماه ۹۶ در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر، ساعت ۱۸:۳۰ کار خود را آغاز خواهد کرد، اینگونه آمده است: «خشونت، تنها چیزیست که همواره با آدمی در حرکت است. آدم به خواب و خوراک شاید احتیاج پیدا نکند، اما به خشونت چرا».

نمایشنامه «پروانه الجزایری» نوشته پیام لاریان نیز پیش از این موفق به دریافت تندیس بهترین نمایشنامه از سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر شد.