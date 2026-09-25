  1. استانها
  2. گلستان
۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱

باد و گردوخاک در گلستان؛ رگبارهای پراکنده از امشب آغاز می‌شود

باد و گردوخاک در گلستان؛ رگبارهای پراکنده از امشب آغاز می‌شود

گرگان- کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به تداوم وزش باد و گردوخاک در استان گفت: از عصر و شب با افزایش ابر، احتمال رگبار پراکنده به‌ویژه در نواحی شرقی گلستان وجود دارد.

سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: امروز در بیشتر نقاط استان جوی نسبتاً پایدار حاکم است و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و پدیده گرد و غبار پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از عصر و شب به‌تدریج با اثرگذاری ناوه شرقی، شرایط برای افزایش ابر و وقوع رگبارهای پراکنده، به‌ویژه در مناطق شرقی استان، فراهم خواهد شد.

ملاحی با بیان اینکه ناپایداری‌های جوی با شدت و ضعف در نیمه نخست هفته آینده ادامه خواهد داشت، گفت: طی این مدت وزش باد نسبتاً شدید و گاهی شدید، به‌ویژه در مناطق ساحلی، از پدیده‌های قابل توجه خواهد بود.

وی ادامه داد: در نواحی شمالی و مرکزی استان نیز احتمال وقوع گرد و خاک وجود دارد و لازم است در زمان فعالیت این پدیده، شهروندان به‌ویژه افراد حساس به آلودگی هوا توصیه‌های لازم را مورد توجه قرار دهند.

کد مطلب 6958248

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها