سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: امروز در بیشتر نقاط استان جوی نسبتاً پایدار حاکم است و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و پدیده گرد و غبار پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از عصر و شب به‌تدریج با اثرگذاری ناوه شرقی، شرایط برای افزایش ابر و وقوع رگبارهای پراکنده، به‌ویژه در مناطق شرقی استان، فراهم خواهد شد.

ملاحی با بیان اینکه ناپایداری‌های جوی با شدت و ضعف در نیمه نخست هفته آینده ادامه خواهد داشت، گفت: طی این مدت وزش باد نسبتاً شدید و گاهی شدید، به‌ویژه در مناطق ساحلی، از پدیده‌های قابل توجه خواهد بود.

وی ادامه داد: در نواحی شمالی و مرکزی استان نیز احتمال وقوع گرد و خاک وجود دارد و لازم است در زمان فعالیت این پدیده، شهروندان به‌ویژه افراد حساس به آلودگی هوا توصیه‌های لازم را مورد توجه قرار دهند.