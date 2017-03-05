تورهای هنری برای جایزه «قلب تهران» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورای هنری این جایزه مقرر شد تورها و ورک شاپ هایی برای شناخت بیشتر هنرمندان از ظرفیت های منطقه ۱۲ تهران برگزار شود.

تورهای رشته های عکاسی و آگهی دیواری (پوستر) و ورک شاپ های رشته های تصویرگری و کارتون فروردین ماه سال ۱۳۹۶ در منطقه ۱۲ تهران برگزار خواهد شد و ثبت نام علاقه مندان و هنرهندان برای شرکت در تورها و ورک شاپ ها روزهای آینده در سایت جایزه هنری قلب تهران آغاز می شود.

مسعود زنده روح کرمانی دبیر نخستین جایزه هنری قلب تهران در جلسه شورای هنری جایزه با تاکید بر آشنایی دقیق و عمیق هنرمندان با منطقه ۱۲ تهران برای تولید آثار هنری گفت: دبیرخانه جایزه قلب تهران اطلاعات و تصاویری را درباره اماکن تاریخی، بازار، گردشگری و وقایع و رخدادهای منطقه ۱۲ در سایت منتشر می کند. همچنین تورها و ورک شاپ های هنری می تواند فضای مناسب تری را برای شناخت بیشتر هنرمندان از ظرفیت های منطقه فراهم کند.

در این جلسه بهرام کلهرنیا، مسعود شجاعی طباطبایی، محمدمهدی رحیمیان و علی هاشمی شهرکی اعضای شورای هنری جایزه قلب تهران، حسن غفاری دبیر اجرایی جایزه و همچنین معاون فرهنگی شهرداری منطقه ۱۲ تهران حضور داشتند و نظرات خود را درباره جایزه قلب تهران و تورها و ورک شاپ های هنری بیان کردند.

شهرداری منطقه ۱۲ تهران نخستین جایزه هنری قلب تهران را به مناسبت دویست و سی امین سال پایتختی تهران در دو بخش اصلی و ویژه در رشته های عکاسی، آگهی دیواری(پوستر)، کارتون و تصویرگری برگزار می کند. بخش اصلی با عنوان قلب تهران و با موضوعات گردشگری، بازار (بافت تاریخی و قطب اقتصادی)، منطقه ۱۲ محور ادیان و سنت های آیینی، منطقه ۱۲ در آیینه تاریخ (به تصویر کشیدن وقایع و روایت‌های تاریخی قلب تهران) برگزار می شود. بخش ویژه با عنوان نام آوران قلب تهران است که در این دوره و در واکنش به رویداد و حادثه‌ تلخ ساختمان پلاسکو و ابراز رشادت جمعی از جانفشانان به موضوع «آتش نشانان» اختصاص دارد.