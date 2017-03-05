اجرای طرح «عیدانه کتاب» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، پنجمین گام از یارانه نشر به مردم از مسیر کتابفروشی‌ها با عنوان «عیدانه کتاب» با شعار «امسال هم کتاب عیدی دهیم» با استقبال پرشور کتابفروشی‌ها از امروز (۱۵ اسفندماه) تا ۱۵ فروردین در بیش از ۷۰۰ کتابفروشی سراسر کشور اجرا می‌شود که از این تعداد تاکنون ۵۵۳ کتاب‌فروشی از مراکز استان‌ها و ۱۵۷ کتاب‌فروشی از شهرستان‌ها عضو طرح شده‌اند.

در این طرح، استان‌های تهران با ۱۳۰ کتاب‌فروشی، اصفهان با ۸۸ کتاب‌فروشی، قم با ۸۱ کتاب‌فروشی و خراسان رضوی با ۶۴ کتاب‌فروشی تاکنون بیشترین مشارکت را از آن خود کرده‌اند. نخستین طرح عیدانه کتاب با شعار «امسال کتاب عیدی دهیم» در بازه زمانی یک ماهه از ۱۵ اسفندماه ۹۴ تا ۱۵ فروردین‌ماه ۹۵ با مشارکت ۳۲۷ کتاب‌فروشی دارای فروش در سطح کشور اجرا شد.

بر اساس این گزارش، کتابفروشانی که تاکنون ثبت نام آنها در طرح «عیدانه کتاب» تایید نشده است، در صورت تکمیل مدارک، به لیست کتابفروشی‌های مشارکت کننده در طرح اضافه خواهند شد و آن دسته از کتابفروشانی که تاکنون موفق به ثبت نام نشده‌اند، امکان حضور در طرح را نخواهند داشت.

علاقه‌مندان به کتاب می‌توانند به مدت یک ماه با مراجعه به کتاب‌فروشی‌های عضو در شهرهای خود، کتاب‌های حوزه بزرگسال را با ۲۰ درصد و کتاب‌های حوزه کودک و نوجوان را با ۲۵ درصد تخفیف خریداری کنند.

طرح «عیدانه کتاب» از ۱۵ اسفند به مدت یک ماه در کتابفروشی‌های سراسر کشور آغاز شد که بر این اساس علاقه‌مندان و خریداران کتاب با همراه داشتن کارت ملی، می‌توانند از تخفیف ۲۰ تا ۲۵ درصدی خرید کتاب در این طرح تا سقف یکصد هزار تومان استفاده کنند. خریداران می‌توانند کتاب‌های مورد نظر خود را در چند نوبت و از کتابفروشی‌های مختلفی که عضو طرح هستند، تا سقف تعیین شده، کتاب خریداری کنند.