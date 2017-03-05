۳۰۰ میلیارد تومان برای بهسازی روستاها در سال ۹۶ اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی مواد مراعا مانده بودجه ۹۶، تبصره ۶ ماده واحده این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، سازمان امور مالیاتی می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب)‌ این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

همچنین در این مصوبه مقرر شد درآمد حاصل از عوارض ساخت و ساز و جرائم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاهایی که دارای طرح هادی مصوب هستند تا سقف ۳ هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۶۲-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون به نسبت سهم واریزی هر شهرستان در اختیار کمیته برنامه‌ریزی شهرستان ذیربط قرار گیرد تا پس از تصویب توسط دستگاه‌های مربوط صرف بهسازی روستاها شود.