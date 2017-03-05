به گزارش خبرگزاری مهر، «جزیره مجنون» ویژه برنامه ای است که به مدت ۱۰ شب با نگاهی اجتماعی به راهیان نور می پردازد و میزبان مهمانان مختلفی از جمله هنرمندان سینما و تلویزیون است.

امشب ۱۵ اسفند این برنامه میزبان محبوبه معراجی پور نویسنده کتاب «عباس دست طلا» و عباسعلی باقری (عباس دست طلا) است.

کتاب «عباس دست طلا» نگاهی به عملکرد بسیجیان فنی و تعمیر کار واحد پشتیبانی و تدارکات سپاه پاسداران در دوران هشت سال دفاع مقدس دارد.

خاطره نگار اثر، ماجراها را از زمانی که کمتر از ۲ ماه از آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران گذشته، آغاز می کند. عباس علی باقری با مروری کوتاه بر زندگی اش و دودلی های خود برای حضور در جبهه ها، از زمانی می گوید که تصمیم می گیرد برای دو هفته به جبهه برود و ببیند در آن جا چه کاری از دستش برمی آید.

«جزیره مجنون» فردا شب میزبان لاله اسکندری بازیگر سینما و تلویزیون و همچنین همسر امید عباسی آتش نشان شهید است.