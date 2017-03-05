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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۵۸

از شبکه پنج سیما

«جزیره مجنون» از امشب روی آنتن می‌رود/ برنامه‌ای برای ۱۰ شب

«جزیره مجنون» از امشب روی آنتن می‌رود/ برنامه‌ای برای ۱۰ شب

اولین قسمت برنامه «جزیره مجنون» کاری از مرکز بسیج صداوسیما به تهیه کنندگی محمدرضا ماندگاران و مجید خواجه نژاد و با اجرای مژده لواسانی امشب حوالی ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه پنج سیما می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «جزیره مجنون» ویژه برنامه ای است که به مدت ۱۰ شب با نگاهی اجتماعی به راهیان نور می پردازد و میزبان مهمانان مختلفی از جمله هنرمندان سینما و تلویزیون است.

امشب ۱۵ اسفند این برنامه میزبان محبوبه معراجی پور نویسنده کتاب «عباس دست طلا» و عباسعلی باقری (عباس دست طلا) است.

کتاب «عباس دست طلا» نگاهی به عملکرد بسیجیان فنی و تعمیر کار واحد پشتیبانی و تدارکات سپاه پاسداران در دوران هشت سال دفاع مقدس دارد.

خاطره نگار اثر، ماجراها را از زمانی که کمتر از ۲ ماه از آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران گذشته، آغاز می کند. عباس علی باقری با مروری کوتاه بر زندگی اش و دودلی های خود برای حضور در جبهه ها، از زمانی می گوید که تصمیم می گیرد برای دو هفته به جبهه برود و ببیند در آن جا چه کاری از دستش برمی آید.

«جزیره مجنون» فردا شب میزبان لاله اسکندری بازیگر سینما و تلویزیون و همچنین همسر امید عباسی آتش نشان شهید است.

کد مطلب 3923818

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