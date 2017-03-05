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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۲۷

با هدف پوشش اخبار راهیان نور؛

«رادیو بهاران» در آبادان و خرمشهر راه اندازی شد

«رادیو بهاران» در آبادان و خرمشهر راه اندازی شد

آبادان – مدیرکل صدا و سیمای مرکز آبادان از راه اندازی و دریافت «رادیو بهاران» در شهرهای آبادان و خرمشهر خبر داد.

داریوش دبیقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این رادیو به منظور اطلاع‌رسانی از اخبار مرتبط با راهیان نور و پوشش رویدادهای این اجتماع عظیم معنوی راه اندازی شده است.

وی افزود: این رادیو بر روی موج FM ردیف ۱/۹۵ مگاهرتز در شهرهای آبادان و خرمشهر قابل دریافت می شود.

 مدیرکل صدا و سیمای مرکز آبادان اظهار کرد: پرداختن به مباحثی همچون فرهنگ جبهه، زندگی نامه شهدا، سینمای دفاع مقدس ، ادبیات دفاع مقدس، تهیه گزارش از مناطق یادمان های دفاع مقدس، پخش سرود ها و موسیقی های ویژه دوران دفاع مقدس، شرح افتخار آفرینی ها و شجاعت های رزمندگان اسلام در عملیات ها، گفتگو با خانواده شهدا و جانبازان از محورهای موضوعی رادیو بهاران به شمار می رود.

کد مطلب 3923880

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