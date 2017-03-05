«رادیو بهاران» در آبادان و خرمشهر راه اندازی شد

داریوش دبیقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این رادیو به منظور اطلاع‌رسانی از اخبار مرتبط با راهیان نور و پوشش رویدادهای این اجتماع عظیم معنوی راه اندازی شده است.

وی افزود: این رادیو بر روی موج FM ردیف ۱/۹۵ مگاهرتز در شهرهای آبادان و خرمشهر قابل دریافت می شود.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز آبادان اظهار کرد: پرداختن به مباحثی همچون فرهنگ جبهه، زندگی نامه شهدا، سینمای دفاع مقدس ، ادبیات دفاع مقدس، تهیه گزارش از مناطق یادمان های دفاع مقدس، پخش سرود ها و موسیقی های ویژه دوران دفاع مقدس، شرح افتخار آفرینی ها و شجاعت های رزمندگان اسلام در عملیات ها، گفتگو با خانواده شهدا و جانبازان از محورهای موضوعی رادیو بهاران به شمار می رود.